Espagne : plus de 2.000 migrants tentent d'entrer dans l'enclave de Melilla depuis le Maroc

Plus de 2.000 migrants ont tenté de pénétrer ce vendredi 24 juin dans l’enclave espagnole de Melilla, depuis le Maroc.

Une tentative de passage en force. Vers 06h40 ce vendredi, un groupe de migrants composés de plus de 2.000 personnes, en provenance du Maroc, ont essayé de forcer la frontière dans l’enclave espagnole de Melilla. 130 d’entre eux sont parvenus à entrer.

«Malgré le large dispositif de sécurité des forces marocaines, qui ont activement collaboré et de façon coordonnée avec les forces de l’ordre» espagnoles, «un groupe important de personnes venant de pays d’Afrique subsaharienne, parfaitement organisé et violent, a forcé l’entrée et cassé la porte d’accès du contrôle aux frontières», a expliqué la préfecture à l’AFP.

La nuit de jeudi à vendredi a également été marquée par des affrontements entre des migrants et des forces de l'ordre, selon l'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH). L'hôpital Hassani de Nador, près de Melilla, a confirmé à l'AFP avoir reçu «plusieurs» agents et migrants blessés.

Les deux enclaves de Melilla et Ceuta sont les seules frontières terrestres de l’UE sur le continent africain. C'est pourquoi, elles font régulièrement l’objet de tentatives d’entrée par des migrants souhaitant rejoindre l’Europe.

Les deux territoires constituent un point de tension entre l’Espagne et le Maroc. En mai 2021 alors que les deux pays étaient en pleine crise diplomatique, plus de 10.000 migrants étaient entrés dans l’enclave de Ceuta, à la faveur d’un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain.

Madrid et Rabat ont scellé mi-mars leur réconciliation, permettant la réouverture des postes frontières à Ceuta et Melilla.