Fusillade à Oslo : l'attaque, qui a fait 2 morts et 14 blessés, traitée comme «un acte de terrorisme islamiste»

Deux personnes ont été tuées et quatorze personnes blessées, dont plusieurs grièvement, dans des tirs près de bars du centre d'Oslo dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la police norvégienne, qui a arrêté un suspect. La police a annoncé enquêter sur «une attaque terroriste».

Nouveau drame en Norvège. La police a annoncé que deux personnes avaient été tuées et quatorze autres blessées, dont certaines grièvement, dans des tirs dans la nuit du vendredi au samedi 25 juin dans le centre d'Oslo. Quant au tireur, les forces de l'ordre ont annoncé qu'il avait été arrêté.

Samedi matin, la police norvégienne a annoncé enquêter sur «une attaque terroriste».

Les faits ont eu lieu aux alentours d'une heure du matin dans trois endroits différents, mais rapprochés, dont un bar gay, en plein centre de la capitale norvégienne.

La piste terroriste a l'étude

«La police enquête sur les faits comme un acte terroriste», a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans fournir plus de détails à ce stade. A ce stade de l'enquête, les autorités ont annoncé que le tireur est un Norvégien d'origine iranienne.

Le suspect, dont l'identité n'a pas été communiquée, était connu des services de renseignement intérieur, également chargés de l'antiterrorisme, a indiqué un responsable de la police d'Oslo, Christian Hatlo, lors d'une conférence de presse. Il a aussi eu affaire à la police pour des faits mineurs comme port d'un couteau ou encore une condamnation pour possession de stupéfiants.

Selon un journaliste de NRK présent sur place au moment de la fusillade, le tireur est arrivé avec un sac d'où il a retiré une arme avec laquelle il a tiré.

La zone a été quadrillée par des policiers fortement armés et équipés de gilets pare-balles et de casques. Parmi les 14 blessés, huit ont été transportés à l'hôpital et six autres pris en charge par une permanence médicale. «Certains sont décrits comme gravement blessés, d'autres comme plus légèrement blessés», a précisé le policier Tore Barstad.

La marche des Fiertés annulée

La marche des fiertés LGBT prévue samedi après-midi à Oslo a été annulée à la demande de la police après la fusillade ayant frappé deux bars dont un établissement gay, ont annoncé les organisateurs.

A la suite de recommandations «claires» de la police, «tous les évènements liés à la Oslo Pride sont annulés», écrivent les organisateurs de l'événement dans un communiqué publié sur Facebook.

En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets et directeurs de la police et de la gendarmerie de relever la vigilance générale en France, et plus particulièrement pour la marche des Fiertés. Il a également demandé de mobiliser les capteurs pour détecter d'éventuelles menaces pouvant peser sur ces événements.

Généralement paisible, la Norvège avait été le théâtre d'attaques sanglantes le 22 juillet 2011 quand l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes dans un attentat à la bombe contre le siège du gouvernement à Oslo et une fusillade contre un rassemblement de jeunes travaillistes sur l'île d'Utoeya