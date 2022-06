«J’ai le cœur brisé», a réagi Michelle Obama après la décision de la Cour Suprême de révoquer le droit à l’avortement

Ce vendredi 24 juin, la Cour Suprême des Etats-Unis a décidé de laisser le choix à chacun des 50 États américains d’interdire ou non l’avortement. Tandis que pleuvent les interdictions dans le Missouri ou encore l’Arkansas, Michelle Obama a fait part de son écœurement sur Twitter.

L’arrêt Roe v. Wade révoqué par la Cour Suprême permettait aux Américaines d’avoir recours librement à une interruption volontaire de grossesse. La décision de la Cour met ainsi fin à un droit acquis il y a près de 50 ans, en 1973.

«J’ai le cœur brisé aujourd’hui. J’ai le cœur brisé pour toutes ces personnes, dans le pays, qui viennent de perdre ce droit fondamental de prendre des décisions réfléchies concernant leur propre corps», a réagi Michelle Obama dans un post partagé près de 160.000 fois.

My thoughts on the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/9ALSbapHDY — Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2022

«Nous devons nous lever et trouver le courage de continuer»

L’ex-Première dame a ajouté : «Roe v. Wade a été ratifié à une époque où les femmes risquaient pour leur vie en subissant des avortements illégaux. A une époque où le gouvernement leur refusait le contrôle de leurs propres fonctions reproductrices, les forçaient à poursuivre des grossesses non-désirées, et les abandonnaient après le terme.»

«Ces situations, nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères les ont traversées. Et nous y sommes, encore», s’est attristée Michelle Obama. Ajoutant que le combat n’était pas terminé : «cette horrible décision aura des conséquences dévastatrices. (…) C’est un moment difficile, mais notre histoire ne s’arrête pas là.»

«Demain, nous devons nous lever et trouver le courage de continuer à travailler pour créer l’Amérique plus juste que nous méritons», a plaidé Michelle Obama. Avant de conclure : «Il nous reste tellement de choses à rallier, à défendre et je sais que nous pouvons le faire ensemble.»

En quelques heures, sept États américains ont officiellement interdit l’avortement, principalement dans le Sud du pays. D’autres, comme la Californie, l’Oregon ou Washington, ont au contraire assuré garantir ce droit à toutes les femmes.