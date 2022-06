Avortement aux Etats-Unis : une élue républicaine estime que les femmes sont capables de gérer «la quantité de sperme» qu'elles «reçoivent»

Elue républicaine dans l'Utah, Karianne Lisonbee a déclaré qu'elle faisait confiance aux femmes pour contrôler «la quantité de sperme» qu'elles recevaient. Une déclaration polémique alors que l'Utah a à son tour interdit l'avortement, dans la foulée de la révocation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour Suprême des Etats-Unis.

«J'ai reçu un SMS aujourd'hui, disant que je devrais plutôt chercher à contrôler l'éjaculation des hommes plutôt que la grossesse des femmes», a ironisé Karianne Lisonbee lors d'une conférence de presse.

Ajoutant que le message suggérait qu'elle ne faisait «pas assez confiance aux femmes pour prendre des décisions à propos de leur propre corps».

«Ma réponse, c'est que je fais justement confiance aux femmes. Je leur fais suffisamment confiance pour qu'elles contrôlent quand elles autorisent un homme à éjaculer en elles, et qu'elles contrôlent la quantité de sperme qu'elles reçoivent», a-t-elle ajouté, admettant que sa déclaration puisse être «provocante».

