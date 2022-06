Ces pays où il est toujours difficile voire impossible de voyager

Les grandes vacances approchent et les projets de voyage sont pour la plupart ficelés. Pour autant, voici les pays où il est très difficile de se rendre ou de circuler en tant que touriste et donc à éviter, au moins cet été.

Pour des raisons sanitaires ou diplomatiques, certains pays ne sont pour le moment pas ouverts aux voyageurs. La pandémie de Covid connait une résurgence dans certains états et pour d’autres, des conflits et donc la sécurité du touriste n’est pas assurée.

Selon les conditions -vaccination ou test-, des pays ont restreint l’accès à leur territoire aux étrangers. Par exemple, il est nécessaire de présenter une attestation de vaccination, un test négatif et de se soumettre à une quarantaine afin de pouvoir se rendre à Hong Kong.

La Chine, le Bhoutan, le Japon, Taiwan et le Turkménistan ont fermé leurs frontières aux touristes et cela même s’ils sont vaccinés. En Chine, «les voyageurs arrivant à l’aéroport de Pudong depuis l’étranger sont placés en quarantaine pour une période indéfinie», a alerté France Diplomatie. «Dans ces conditions, il convient de reporter tout projet de voyage en Chine continentale», a ajouté le site du gouvernement.

Entrées limitées pour le Japon

Depuis le 10 juin dernier, le Japon a rouvert ses frontières aux touristes étrangers. Cependant, les voyageurs doivent venir dans le cadre d’un groupe organisé «directement ou en lien avec une agence touristique établie au Japon qui pourra se porter garante au moment de procéder à la demande de visa», a précisé France Diplomatie. De plus, le nombre d’entrées quotidiennes a été limité à 20.000 par les autorités japonaises.

Des gouvernements ont décidé de fermer leur pays aux touristes vaccinés. Si en Europe aucun état n’a fait ce choix pour le moment, c’est une mesure toujours active au Ghana, au Liberia au Maroc et en Mauritanie, a relevé Le Routard.com. De même pour les Etats-Unis, au Canada, au Brésil ou en Uruguay.

En Asie, l’Azerbaïdjan, le Bhoutan, la Birmanie, Brunei, l’Iran, Israël, le Singapour et Taiwan limitent également l’entrée sur leur territoire aux voyageurs vaccinés. Même option en Australie, aux Fidji et en Nouvelle-Zélande. «Des mesures de restriction de circulation et de confinement peuvent être en vigueur dans ces pays», a précisé le site de voyages.

Risques sécuritaires en Afghanistan

De son côté, la Corée du Nord a décidé de «fermer leur frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à nouvel ordre», sauf en cas de motifs impérieux. Afin de lutter contre la propagation de Covid, le Turkménistan a fermé ses frontières, aériennes, terrestres et maritimes, à la circulation des personnes.

A Taiwan, les touristes ne sont toujours pas acceptés et ceux qui souhaitent venir dans le pays sont soumis à des conditions très strictes : une quarantaine de trois jours et une autosurveillance de 4 jours pendant lesquels des autotests autorisent à se rendre au travail ou à faire les courses.

La situation est différente en Afghanistan «compte tenu des risques sécuritaires et sanitaires», depuis «la prise du pouvoir par les Talibans et dans le contexte du retrait des forces internationales». Le territoire a été placé sur la liste rouge de la carte sécuritaire et s’y rendre est «fortement déconseillé».

Risques de violences en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Même constat pour le Yémen où, «en plus des combats, les risques d’assassinat et d’enlèvement restent très élevés». «Al Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) est implanté au Yémen et déclare cibler particulièrement les Français», a prévenu France Diplomatie, qui a ajouté que «les Français qui envisagent de se rendre au Yémen sont invités à renoncer à leur projet». Le conseil est identique concernant la Syrie.

En Asie, le Timor oriental a rouvert ses frontières aux touristes vaccinés depuis fin novembre 2021. Cependant, le site du gouvernement français conseille à ses citoyens «de reporter leur voyage au Timor oriental». En effet, «les liaisons aériennes internationales restent très limitées et permettent difficilement une évacuation sanitaire le cas échéant».

Outre des conditions sanitaires -présenter un schéma vaccinal complet et effectuer un test à l’arrivée sur le territoire-, France diplomatie déconseille de voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée car le pays «est entré en période électorale le 12 mai 2022 (élections générales)», et cela «jusqu’à la fin du mois de juillet 2022». «Cette période est propice à une recrudescence de comportements violents, essentiellement intercommunautaires ou tribaux, sur fond de différends politiques», a souligné le site gouvernemental.

A partir du 1er juillet prochain, les Îles Salomon accueillent de nouveaux les touristes qui doivent «déposer une demande d’exemption auprès du Comité de surveillance». Une «bulle touristique» a été instaurée et permet aux voyageurs de rester dans un hôtel de leur choix pour les 6 premiers jours de leur séjour.

Pour le moment, le Vanuatu a ouvert ses frontières seulement pour les rapatriements. Il n’est donc pas possible d’y effectuer un voyage.