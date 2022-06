Allemagne : le plus vieux criminel nazi condamné à 5 ans de prison

C'est un procès inhabituel qui s'est conclu ce mardi, à l'issue duquel Josef Schütz, un ancien gardien de camp de concentration de 101 ans a été condamné à cinq ans de prison.

Il était accusé de complicité dans 3.518 meurtres perpétrés entre 1942 et 1945. Josef Schütz, ancien gardien d'un camp de concentration a été condamné par la justice allemande à cinq ans de prison.

Il était plus précisément accusé d'avoir fusillé des prisonniers soviétiques et d'«aide et complicité de meurtres systématiques» par gaz Zyklon B et par «par détention de prisonniers dans des conditions hostiles». Alors jeune sous-officier des Waffen SS de 21 ans, il était gardien du camp de concentration de Sachsenhausen au Nord de Berlin.

Au cours du procès, Schütz n'a jamais exprimé de regret, niant les faits, prétendant avoir quitté la Lituanie pour rejoindre l’Allemagne et y avoir travaillé en tant qu'ouvrier agricole pendant toute la durée de la guerre. «J’ai arraché des arbres, planté des arbres», a-t-il précisé, jurant n'avoir jamais porté d'uniforme allemand mais un «bleu de travail».

Cependant, des documents historiques, dans lesquels sont inscrits son nom, sa date et son lieu de naissance ont été retrouvés. Ces derniers prouvent, qu'entre 1942 et 1945 il a été affecté à la division «Totenkopf» (tête de mort) des Waffen-SS.

UNE IMPUNITÉ DE 77 ANS

Après la guerre, il avait été transféré dans un camp de prisonniers en Russie, avant de s'installer dans le Brandebourg, région voisine de Berlin. Il a été successivement paysan puis serrurier, sans jamais être inquiété.

Avant de sceller le sort de Josef Schütz, le juge s'est adressé au prévenu en ces terme : «Monsieur Schütz, vous avez été actif pendant environ trois ans au sein du camp de concentration de Sachsenhausen où vous avez été complice des meurtres de masse». «Vous y étiez conscient que des prisonniers y avaient été tués. Par votre présence, vous avez soutenu ces actes (...) Toute personne voulant fuir le camp était fusillée. Ainsi, tout gardien de camp a participé activement à ces meurtres», a poursuivi le juge.

Josef Schütz a donc été condamné à cinq ans de prison par le tribunal de Brandebourg-sur-la-Havel. Ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel de cette décision, la peine ne sera donc pas exécutable avant début 2023 minimum, si toutefois, elle était confirmée.