OTAN : le renforcement de la coopération militaire contre la Russie au menu du sommet de Madrid

Dès ce mardi 28 et jusqu'au jeudi 30 juin, le 40e sommet de l’OTAN se tient à Madrid (Espagne). Sur fond de guerre en Ukraine, l’accent y sera mis sur le renforcement des effectifs militaires, une première depuis la Guerre froide.

Un rendez-vous international. Plus de 40 délégations sont attendues dès aujourd'hui à Madrid pour le 40e sommet de l'OTAN. Cet événement s’étalant sur trois jours devrait marquer un retour de la militarisation de l'Organisation, progressivement abandonnée depuis la fin de la Guerre froide, en réponse à l’invasion de la Russie en Ukraine.

«Je pense que les alliés vont dire clairement à Madrid qu'ils considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité. Ce sommet sera un tournant et plusieurs décisions importantes vont être prises. Nous allons renforcer nos groupements tactiques dans la partie orientale de l'Alliance», a affirmé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, lors de la présentation des enjeux du sommet ce lundi.

Dans les faits, huit groupements tactiques ont été créés par l’OTAN en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Slovaquie, en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, et en Roumanie. Selon Jens Stoltenberg, ces groupements dotés d’armements lourds seront renforcés par des unités «pré-désignées» stationnées dans d’autres pays de l’Alliance.

Autre annonce importante faite par le secrétaire général de l’OTAN : la mue de l’unité «Force de réaction», qui passera de 40.000 soldats à haut niveau de préparation à «plus de 300.000 militaires» dans les prochains mois.

Une hausse des dépenses visée pour chaque Etat membre

Pour doper la présence militaire de l’OTAN, ses pays membres devront faire un effort financier. «L'ensemble de ces mesures constitue le plus grand remaniement de notre défense collective et de notre présence depuis la guerre froide. Et pour ce faire, nous devons investir davantage», a prévenu Jens Stoltenberg lors de sa conférence de presse.

Malgré un engagement des Alliés à consacrer 2% de leur PIB à leurs dépenses de défense en 2024, seuls 9 pays membres sur 30 ont atteint cet objectif pour le moment, à savoir la Grèce, les Etats-Unis, la Pologne, la Lituanie, l’Estonie, le Royaume-Uni, la Lettonie, la Croatie et la Slovaquie.

«Pour répondre à la menace, cet objectif de 2% devient un plancher, plus un plafond. 19 alliés ont des plans clairs pour atteindre cet objectif d'ici à 2024 et cinq autres ont pris des engagements concrets», a indiqué le secrétaire général de l’Alliance auprès de l’AFP. Toutefois, certains pays comme la France (1,90%), l’Italie (1,54%), l’Allemagne (1,44%) et le pays hôte l’Espagne sont encore à la traîne (1,01%) dans cette liste.

La Finlande et la Suède candidats à l'adhésion

Officiellement candidats à l’adhésion au sein de l’OTAN depuis le 18 mai 2022, la Finlande et la Suède devraient voir leur dossier de candidature étudié à l’occasion de ce sommet.

«Il est impossible de faire la promesse que ce sera résolu à Madrid mais l’objectif est de faire des progrès», a souligné Jens Stoltenberg.

Après un entretien préalable entre la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et Jens Stoltenberg lundi, les deux protagonistes retrouveront les présidents turc et finlandais, Recep Tayyip Erdogan et Sauli Niinistö, lors du sommet ce mardi.

En effet, la Turquie a bloqué les candidatures des deux pays à l’adhésion dans l’OTAN, accusant les deux nations nordiques d’abriter des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation considérée comme terroriste, et d’accueillir des partisans du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'avoir orchestré une tentative de coup d'Etat en Turquie en juillet 2016.

La définition du «concept stratégique»

Ultime point à l’ordre du jour : la définition du «concept stratégique», à savoir un catalogue permettant d’évaluer le nouvel environnement géopolitique et de sécurité de l'OTAN, tout en définissant l'orientation générale de l’Alliance jusqu'en 2030.

Pour cela, l’organisation a ciblé cinq axes de travail dont la résurgence de la «rivalité systémique entre grandes puissances», le développement de la «guerre hybride» avec la désinformation et le piratage numérique, la résurgence de la «guerre par procuration», la «propagation transfrontalière du terrorisme jihadiste international» et l'évolution des «technologies perturbatrices et émergentes» comme l’informatique quantique.

Des milliers de manifestants présents dimanche

Ce dimanche, des milliers de personnes (2.200 selon les autorités et 30.000 d’après les organisateurs) ont défilé dans les rues de Madrid pour protester contre la tenue du sommet de l’OTAN.

Avec des pancartes «OTAN Non, les Bases dehors, pas un euro pour la guerre», «Pour la paix, OTAN Non» ou encore «Ni Poutine, ni OTAN», les manifestants ont frappé un grand coup, avant d’autres mouvements de contestation prévus en marge du sommet cette semaine.