Crimes sexuels : quelle peine pour R.Kelly ?

Le musicien R.Kelly, 55 ans, a été jugé coupable, en septembre dernier, de «trafic sexuel», enlèvement, séquestration et relations sexuelles impliquant des femmes dont des mineures. La sentence est prononcée ce mercredi par un tribunal de l’Etat de New-York.

Le chanteur de R&B Robert Sylvester Kelly, «R.Kelly», va connaître sa peine ce mercredi. Le chanteur en détention provisoire, qui a connu le succès à la fin des années 1990 et début 2000, risque la prison à vie.

D’après Reuters, il risque une peine minimale de 10 ans de prison.

En septembre 2021, l’artiste de 55 ans a été condamné pour enlèvement, séquestration et relations sexuelles avec des mineures. Les procureurs avaient requis plus de 25 ans de prison.

R.Kelly a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation : extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018.

Ses avocats envisagent de faire appel

A la suite de la décision de la justice, l'un de ses avocats, Deveraux Cannick, avait déclaré à la presse qu'ils étaient «déçus du verdict» et qu'ils envisageaient de faire appel.

Robert Sylvester Kelly a été jugé pendant plus d'un mois et 45 témoins avaient été entendus. Six femmes se trouvent au centre de l'affaire.

Les premiers cas documentés de crimes de l'artiste remontent aux années 1990, mais rien ne sort à l'époque en raison de son aura sur ses fans et grâce à son entourage qui protège son pouvoir et sa notoriété.

En 2008, l’artiste, banni de la plate-forme YouTube, avait été acquitté dans un procès pour pédopornographie : une cassette vidéo sordide, vendue sous le manteau, le montre commettant des crimes sexuels avec une adolescente de 14 ans.

R.Kelly n'en a pas fini avec la justice : il est aussi inculpé d'agressions sexuelles à Chicago et dans les Etats de l'Illinois et dans le Minnesota.