Amazon cède à la pression des Emirats arabes unis et restreint les résultats des recherches LGBTQ+ sur internet

Menacé de sanctions par le gouvernement des Émirats arabes unis, Amazon a été contraint, ce mercredi 29 juin, de restreindre sur son site internet les résultats de recherches en lien avec les produits mettant en avant la communauté LGBTQ+ dans ce pays.

Une décision symbolique à la veille de la clôture internationale du mois des fiertés prévue ce jeudi. Sous la pression du gouvernement local, Amazon a restreint les résultats des recherches internet aux Émirats arabes unis pour les produits liés aux LGBTQ+, à l’image de certains livres et drapeaux arc-en-ciel, ce mercredi.

D’après le New York Times, cette décision surviendrait après que le mastodonte américain ait reçu des menaces de sanctions de la part de l’exécutif aux Émirats arabes Unis. A noter que ce pays appartient aux 69 nations de la planète qui ont criminalisé l’homosexualité en la rendant illégale.

L’un des porte-paroles de la firme a développé la nuance entre les valeurs d’inclusion soutenues par Amazon et le respect des lois des pays où la multinationale est implantée, parfois contraire à leur esprit. «En tant qu'entreprise, nous restons attachés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, et nous pensons que les droits des personnes LGBTQ+ doivent être protégés (…) Avec les magasins Amazon dans le monde, nous devons également nous conformer aux lois et réglementations locales des pays dans lesquels nous opérons», a expliqué le porte-parole sur la BBC.

Les Émirats Arabes Unis emboitent le pas à l’Arabie Saoudite

Dans la même lignée, l’Arabie Saoudite a saisi le 15 juin dernier des jouets et des vêtements pour enfants aux couleurs de l'arc-en-ciel dans la capitale Riyad, puisqu’ils encourageraient l’homosexualité, selon les autorités locales citées par la télévision d'État Al Ekhbariya.

Ce même pays a pris la décision d’interdire les films faisant référence aux minorités sexuelles. En avril dernier, le royaume avait demandé à Disney de supprimer «les références LGBTQ» du film Marvel «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», mais la société américaine avait refusé.

Enfin, les Emirats arabes unis tout comme l’Arabie Saoudite ont décidé d’interdire, à l'image d'une dizaine d’autres pays à travers le monde, le dernier film d’animation de Disney «Lightyear», en raison d’un baiser homosexuel entre deux femmes montré à l’écran.