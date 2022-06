Assaut du Capitole : un SMS gênant pour Melania Trump

Dans un message publié ce mardi sur Twitter, l’ancienne porte-parole de la Maison Blanche a dénoncé le refus de Melania Trump de condamner les violences commises au Capitole de Washington, le 6 janvier 2021.

Stephanie Grisham a publié sur Twitter un échange de messages qui suggère que Melania Trump a refusé de condamner l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, lors de la certification de la victoire à la présidentielle de Joe Biden.

Porte-parole de la Maison Blanche entre juillet 2019 et avril 2020, puis directrice de cabinet de l'ancienne Première Dame Melania Trump, Stephanie Grisham a tweeté une conversation avec une certaine «MT», qui serait la femme de Donald Trump.

«Voulez-vous tweeter que les manifestations pacifiques sont le droit de chaque Américain, mais qu'il n'y a pas de place pour l'anarchie et la violence ?», lui aurait demandé Grisham. «Non», lui aurait alors sèchement répondu l’ex-First Lady.

Trump accusé de «tentative de Coup d'État»

Cette publication intervient après le témoignage devant la commission parlementaire de Cassidy Hutchinson, ex-collaboratrice de la Maison Blanche. Cette commission d’enquête est chargée de faire la lumière sur l’attaque contre le Congrès.

Devant les élus, Cassidy Hutchinson a dépeint un président incapable d'accepter sa défaite et prêt à tout pour rester au pouvoir. Elle a aussi offert ce qui manquait à la commission jusqu'ici : un témoignage direct que Donald Trump savait que ses accusations de fraudes électorales étaient fausses et que, conscient des potentielles violences de la part de ses partisans, il les a encouragés à marcher sur le Congrès.

Mardi, Donald Trump a dénoncé sur son réseau social Truth Social le témoignage «complètement bidon» d'une collaboratrice «de rang inférieur».

plus de 1.000 témoins et 140.000 documents épluchés

Depuis près d'un an, la commission a entendu plus de 1.000 témoins, dont deux enfants de l'ancien président, et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les manœuvres précises de Donald Trump avant, pendant et après l’attaque du Capitole de Washington, le 6 janvier 2021.

La commission parlementaire a révélé mardi que plusieurs personnes au sein de cette marée humaine étaient lourdement armées, une information transmise à l'époque à Donald Trump. Composée de 9 élus -sept démocrates et deux républicains rejetés par leur parti-, elle accuse Donald Trump et son entourage d'être au cœur d'une «tentative de coup d'Etat».

De son côté, Stephanie Grisham a confié au Washington Examiner qu’elle avait démissionné de son poste immédiatement après la réponse de Melania Trump. Elle est depuis devenue l’une des plus farouches opposantes de l’ancien couple présidentiel américain.