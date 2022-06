Xi Jinping quitte la Chine continentale pour la première fois depuis le début de la pandémie de covid

Pour la première fois depuis le 17 janvier 2020 et le début de la pandémie de covid-19, le président chinois Xi Jinping a quitté la Chine continentale. Il a entamé ce jeudi 30 juin une visite à Hong Kong.

Xi Jinping est arrivé ce jeudi 30 juin à Hong Kong, par un train à grande vitesse, depuis la ville frontalière de Shenzhen. Cela faisait près de deux ans et demi, depuis le début de l'épidémie de covid, qu'il n'avait pas quitté le territoire de Chine continentale, la diplomatie chinoise s'effectuant depuis lors surtout grâce à des visioconférences.

A son arrivée à Hong Kong, à l'occasion du 25e anniversaire de la rétrocession de la ville de la Grande Bretagne à la Chine, il a été accueilli par une foule très fournie de citoyens qui agitaient des drapeaux chinois en chantant en cœur des messages de bienvenue à l'endroit de leur président.

Après avoir assisté à un spectacle, le président a prononcé un discours : «cela fait plus de cinq ans depuis ma dernière visite à Hong Kong. Durant ces cinq années, j'ai accordé une attention toute particulière à Hong Kong, et je m'en suis beaucoup soucié».

Xi Jinping a ensuite souligné le fait qu'au cours des dernières années Hong Kong avait su résister à toutes les épreuves qui s'étaient dressées sur son chemin et n'en était sorti que plus fort, avec une vitalité vigoureuse.

Le fait que la première visite officielle du président chinois ait lieu dans cette ville a une symbolique très forte, alors que la population est encore meurtrie par les intenses répressions qui ont eu lieu pendant les manifestations prodémocratie de 2019.

UNE POLITIQUE 0 COVID INTRANSIGEANTE

Sous la gouvernance de Xi Jinping, non seulement le président, mais le pays entier s'est physiquement isolé du reste du monde, fermant ses frontières nationales et règlementant drastiquement les voyages.

Le dirigeant a d'ailleurs réaffirmé cette politique, consistant dans l’application de nombreuses restrictions et une campagne de tests systématiques, lors d'une visite à Wuhan mercredi, où le virus avait émergé fin 2019.

Il affirmait alors préférer : «sacrifier temporairement une petite croissance économique» que de «porter préjudice à la santé des habitants». Ajoutant que «si nous calculons le total des coûts et des bénéfices, nos politiques liées au covid sont les plus économiques et les plus efficaces». Précisant enfin que cette politique serait appliquée «jusqu’à la victoire finale».

Preuve en est que cette politique ne s’applique pas qu’aux citoyens lambdas, les officiels hongkongais s'étaient vu imposer, en amont de cette visite, de lourdes restrictions, telles que l'interdiction de participer à des événements officiels dans les jours qui précédaient, ainsi que l'obligation de dormir dans un hôtel de quarantaine la veille de la cérémonie.