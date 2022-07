Variole du singe : Les premiers cas européens présenteraient des symptômes différents, selon une étude britannique

Selon une étude publiée samedi 2 juillet dans la revue médicale scientifique The Lancet, de nombreux cas européens de la variole du singe présenteraient des symptômes différents.

Les premiers malades britanniques de la variole du singe, maladie qui s'étend dans le monde depuis le printemps, présenteraient des symptômes différents de ceux habituellement repérés dans les pays africains où cette affection était jusqu'alors circonscrite, d'après une étude publiée ce samedi.

Alors qu'une poussée de fièvre était considérée comme quasiment systématique dans la variole du singe, à peine plus de la moitié des patients étudiés au Royaume-Uni en ont eu, remarque cette étude publiée dans le Lancet Infectious Diseases.

Réalisé auprès d'une cinquantaine de malades, ce travail, encore limité, est l'un des premiers à caractériser les spécificités cliniques de l'épidémie actuelle de la «monkeypox».

Cette maladie était jusqu'alors circonscrite à une dizaine de pays africains. Mais, depuis plusieurs mois de nombreux cas, plus de 3.000 aux dernières nouvelles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont été enregistrés en Europe et sur le continent américain.

