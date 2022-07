Etats-Unis : un homme noir non armé tué de plus de 60 balles par la police

Le maire et la police de la ville américaine d'Akron, dans l'Ohio, ont lancé, ce dimanche 3 juillet, un appel au calme après la diffusion d'une vidéo montrant l'homicide par des policiers d'un homme noir qui a reçu 60 balles selon son avocat.

60. C'est le nombre de balles reçues par Jayland Walker, 25 ans, tué lundi dernier alors qu'il fuyait les policiers à pied après une poursuite en voiture consécutive à une tentative d'interpellation pour infraction routière, dans la ville d'Akron, dans l'Ohio, affirme son avocat.

Une vidéo très violente diffusée dimanche par la police montre le jeune homme criblé de balles. Une nouvelle manifestation, à l'appel d'associations antiracistes, était prévue à 14H30 locales (18H30 GMT) dans cette ville proche de Cleveland, pour réclamer «justice pour Jayland Walker».

His name is Jayland Walker. ⁣



⁣



8 Akron Ohio cops fired 90 bullets at him, hitting him 60 times throughout hie entire body.



⁣



The cops pulled him over for a TRAFFIC VIOLATION.





He was 25.





He was a @doordash driver.





HE WAS UNARMED.





HE WAS MURDERED.#JaylandWalker pic.twitter.com/CLqQtgx1ZQ

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) June 30, 2022