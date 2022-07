Guerre en Ukraine : une journaliste russe internée en psychiatrie pour avoir parlé des civils qui meurent à Marioupol

Interpellée en avril dernier pour avoir diffusé des messages sur les bombardements de civils à Marioupol, la journaliste russe Maria Ponomarenko aurait été transférée dans un établissement psychiatrique où elle passera au moins un mois.

Une liberté de la presse menacée. Maria Ponomarenko, une journaliste russe originaire de Barnaoul, dans le sud-ouest de la Sibérie, a été arrêtée en avril dernier par les autorités russes à Saint-Pétersbourg pour «diffusion publique d’informations délibérément fausses sur l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie», selon son avocat Sergei Podolsky.

En effet, dans un article publié le 17 mars dernier sur la chaîne «No Cencorship» sur Telegram, Maria Ponomarenko aurait raconté comment des civils ukrainiens se cachaient pour tenter de survivre aux bombardements russes sur le théâtre de Marioupol.

La journaliste est également impliquée dans plusieurs mouvements de protestation contre l’invasion russe en Ukraine et a longuement critiqué la politique autoritaire menée par le Kremlin. Le 11 octobre 2020, Maria Ponomarenko, qui couvre régulièrement des manifestations, a déclaré dans une vidéo sur TikTok que «Vladimir Poutine doit démissionner».

Le 25 avril dernier, les autorités russes ont procédé à une perquisition dans le domicile de la journaliste avant que celle-ci soit transférée dans un centre de détention à Saint-Pétersbourg.

Russian journalist Maria Ponomarenko of St. Petersburg has been arrested and arraigned for "deliberately disseminating false information about Russian military." Here she's handcuffed to a "traffic cop" for some reason. HERO. pic.twitter.com/CUXu1LcYec

— Igor Sushko (@igorsushko) April 25, 2022