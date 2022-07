Mer de Chine méridionale : 27 disparus dans le naufrage d'un bateau coupé en deux par un typhon

Les services de secours de Hong Kong ont annoncé ce samedi qu'un navire avait coulé en mer de Chine méridionale, après avoir été brisé en deux par une tempête. Près de trente membres de l'équipage sont portés disparus alors que les recherches se poursuivent.

Vingt-sept membres d’équipage sont portés disparus après que leur navire eut été coupé en deux par le typhon Chaba en mer de Chine méridionale, a annoncé ce samedi, les autorités gouvernementales de Hong Kong.

Le navire d’ingénierie se trouvait à 160 mille marins au sud-ouest de Hong Kong lorsqu’il a été pris dans la tempête. Des vents de 144 kilomètres par heure et des vagues atteignant 10 mètres de haut ont été enregistrés dans la zone où évoluait le bateau, selon les autorités chinoises.

«Il a subi des dommages importants et s’est brisé en deux morceaux», a indiqué le service de soutien aérien du gouvernement de Hong Kong. A bord de deux avions et quatre hélicoptères, les secours ont été dépêchés sur les lieux vers 7h25 heure locale (23h25 GMT vendredi). Ils ont réussi à sauver trois des trente membres de l’équipage à 15h00 heure locale. Ces rescapés ont été transférés à l’hôpital à Hong Kong pour recevoir des soins médicaux.

Des images fournies par les autorités hongkongaises montrent une personne en train d’être hélitreuillée tandis que des vagues s’écrasent sur le pont du navire à moitié englouti.

Dramatic video shows Hong Kong rescuers pulling sailors from a sinking ship in the South China Sea.





