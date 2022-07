Fusillade dans un défilé du 4-Juillet près de Chicago : au moins six morts, le tireur en fuite

Au moins six personnes ont été tuées et 31 blessées dans une fusillade à Highland Park (Illinois, Etats-Unis) lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Le tireur est en fuite.

La ville de Highland Park, au nord de Chicago (Etats-Unis), célébrait la fête de l'indépendance américaine, ce lundi 4 juillet, lorsque des coups de feu ont retenti. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour assister au défilé organisé pour l'occasion. Le dernier bilan fait état d'au moins six morts et 31 blessés.

En fuite, le suspect a été décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans. Il est activement recherché et «considéré comme armé et dangereux».

People fled for cover following reports of a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois on Monday. The Lake County Sheriff’s Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north Chicago suburb. https://t.co/2iO2vPCw7Y pic.twitter.com/x4Q05pWjZA

