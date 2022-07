Guerre en Ukraine : Lyssytchansk, une prise stratégique pour la Russie

Dans le bassin du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014, l'armée ukrainienne a annoncé dimanche son retrait de Lyssytchansk, huit jours après avoir évacué la ville jumelle de Severodonetsk.

Dimanche soir, l'état-major de l'armée ukrainienne avait annoncé le retrait de ses unités engagées à Lyssytchansk, le dernier bastion de Kiev dans la région de Lougansk (est), que Moscou dit désormais contrôler totalement.

Après la prise de Lyssytchansk, pièce maîtresse du plan de conquête du Donbass, un bassin industriel en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014, «l'effort principal de l'ennemi (...) vise à un débordement progressif» des militaires ukrainiens sur cet axe, a déclaré lundi l'état-major ukrainien.

Lyssytchansk était «le dernier centre de population important de la région de Lougansk encore sous contrôle ukrainien», a souligné le ministère britannique de la Défense. «L'attention de la Russie va maintenant très certainement se tourner vers la conquête de la région de Donetsk», dont une grande partie reste sous le contrôle de Kiev.

se projeter plus facilement vers l'ouest

«L'armée ukrainienne a installé une nouvelle ligne de défense (la barrière Siversk-Bakhmout) et continue à tenir des forteresses clés de la région de Donetsk», a assuré sur Twitter le correspondant chargé des questions de défense du Kyiv Independent, Illia Ponomarenko.

La prise de Lyssytchansk, qui formait avec la ville-jumelle de Severodonetsk un verrou stratégique, permet aux forces russes et aux séparatistes de se projeter plus facilement vers l'ouest et les villes-clé de Sloviansk et de Kramatorsk, les deux plus grandes villes du Donbass encore contrôlées par l'armée de Kiev, touchées dimanche par des tirs de roquettes.

Selon un communiqué, le ministre russe de la Défense «Sergueï Choïgou a informé (le président Vladimir) Poutine de la libération de la république populaire de Lougansk», l'une des deux entités séparatistes, avec celle de Donetsk, combattant depuis 2014 pour faire sécession de l'Ukraine.

Dans son allocution du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté de faire bonne figure. «Si le commandement de notre armée retire des troupes de certains points du front où l'ennemi a l'avantage du feu -et cela s'applique en particulier à Lyssytchansk-, cela ne signifie qu'une chose: que nous reviendrons», a-t-il lancé.

Siversk, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Lyssytchansk, pourrait être la prochaine bataille. Les forces ukrainiennes semblent vouloir s'appuyer sur une ligne de défense entre cette ville et Bakhmout, afin de protéger Sloviansk et Kramatorsk.