Première visite à Paris pour Yaïr Lapid, le nouveau Premier ministre israélien

Pour son premier déplacement à l’étranger, le premier ministre israélien Yaïr Lapid, fraîchement élu à la tête du pays, se rend à Paris ce mardi 5 juillet où il rencontrera Emmanuel Macron. Les deux hommes échangeront sur la guerre en Ukraine, et les conséquences du conflit à l’échelle internationale.

Plusieurs sujets sur la table. Elu vendredi Premier ministre d’Israël dans le cadre d'un accord de partage de pouvoir avec Naftali Bennett prévoyant une rotation à la tête du gouvernement en cas de dissolution de la Knesset, Yaïr Lapid se rend ce mardi 5 juillet à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Ce voyage est, en effet, le premier déplacement officiel à l’étranger de Yaïr Lapid depuis sa nomination.

Selon l’Elysée, lors de cette rencontre, Emmanuel Macron et Yaïr Lapid devraient aborder la question «de la guerre en Ukraine, et des conséquences du conflit à l’échelle internationale, en particulier en termes de sécurité alimentaire et énergétique».

«Les deux chefs d’Etat et de gouvernement pourront également échanger sur les enjeux régionaux, notamment les négociations sur le nucléaire iranien, la mise en œuvre des accords d’Abraham et la question palestinienne. Enfin, l’entretien portera sur l’approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays, et la coopération entre la France et Israël en matière de sécurité, notamment», détaille l’Elysée.

Des attaques répétées contre le gisement gazier israélien

Avant son départ pour la France, une visite initialement prévue pour son prédécesseur Naftali Bennett, Yaïr Lapid a déclaré vouloir discuter avec le président Emmanuel Macron des «attaques répétées contre le gisement gazier israélien, ce qu'Israël ne peut pas admettre».

Les auteurs des attaques aux drones «doivent savoir qu'ils prennent un risque inutile, le gouvernement libanais doit contrôler le Hezbollah ou nous serons forcés de le faire», a-t-il affirmé à des journalistes à l'aéroport de Tel-Aviv.

«Le Hezbollah poursuit sur la voie du terrorisme et sape la capacité du Liban à parvenir à un accord sur la frontière maritime», avait-il déjà commenté ce week-end.

Le Liban et Israël, deux pays voisins officiellement toujours en état de guerre, avaient entamé en octobre 2020 des négociations inédites sous l'égide de Washington pour délimiter leur frontière maritime, afin de lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures.

«Nous connaissons l'importance de la position de la France sur les questions liées au Liban et nous allons demander à la France d'intervenir pour maintenir les négociations que nous voulons mener jusqu'au bout sur les questions gazières», a déclaré un haut responsable israélien à des journalistes.