Royaume-Uni : deux ministres démissionnent, Boris Johnson sous pression

Deux ministres britanniques ont présenté leur démission du gouvernement ce mardi soir, en désaccord avec le Premier ministre Boris Johnson.

Ce n’est donc pas un, mais bien deux ministres qui ont claqué la porte du gouvernement britannique à quelques minutes d’intervalle, ce mardi. Sajid Javid, le ministre de la Santé, et Rishi Sunak, ministre des Finances (remplacé par Nadhim Zahawi), ont présenté leur démission ce mardi soir, sur fond de désaccord avec Boris Johson.

Sajid Javid a déclaré dans une lettre publiée sur Twitter que le Premier ministre britannique avait «perdu [sa] confiance», ce dernier étant accusé de mensonge, et a estimé que les Britanniques étaient en droit d’attendre «de l'intégrité de la part de leur gouvernement». «Le public attend légitimement que le gouvernement soit conduit de manière compétente et sérieuse» et «c'est pourquoi je démissionne», a de son côté écrit Rishi Sunak dans sa lettre à M. Johnson.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.





It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022