Le président tchétchène met en scène la capitulation de Volodymyr Zelensky, joué par un sosie

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov apparaît dans une mise en scène de la capitulation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, jouée par un sosie.

La propagande pro-russe se poursuit. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a mis en scène la capitulation de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est interprété par un sosie.

Dans cette vidéo, on peut voir Volodymyr Zelensky, les larmes aux yeux, signer sa reddition, sous la menace du chef d'état tchétchène qui pose sa main sur son épaule, de manière menaçante.

Tiktok queen Kadyrov releases video mocking Zelensky on his channel...





But little Putin's dancing monkey doesn’t know either that winter is coming... pic.twitter.com/lzpqhltyd1

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) July 4, 2022