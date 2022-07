Etats-Unis : un phénomène météorologique rarissime provoque un ciel vert

Une ambiance d'apocalypse. Les violentes tempêtes qui ont balayé le 5 juillet le Midwest américain, et en particulier le Dakota du Sud, ont généré un phénomène météorologique rare qui a donné une teinte vert vif au ciel.

Aux Etats-Unis, une puissante tempête s'est abattue le 5 juillet sur le Dakota du Sud, le Minnesota et l'Iowa, apportant des vents puissants, des fortes pluies et d'énormes grêlons. Le ciel est alors devenu vert. Un changement de couleur qui a perduré jusqu'au 6 juillet et fasciné les habitants du Midwest américain qui ont largement partagé leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

South Dakota currently has a green sky rn so I thought I'd make this for the fallout fans pic.twitter.com/vlBVGDbJc5 — MasterColeChief (@MasterColeChief) July 7, 2022

The green in this thing is insane! Taken in Sioux Falls South Dakota looking south west. #sdwx pic.twitter.com/x7Yx6UE2wF — Tanner Charles(@TannerCharlesMN) July 5, 2022

Cette couleur verte prise par le ciel est due à un phénomène météorologique très rare causé par un derecho.

A derecho, which is a powerful wind storm extending more than 240 miles, moved through South Dakota and other parts of the Plains on Tuesday. The storm brought powerful winds — up to 99 miles per hour in some areas — and even turned the skies green. https://t.co/azKI3z5KT0 — The New York Times (@nytimes) July 6, 2022

Il s'agit d'une longue ligne d'orages et de micro rafales qui se déplacent très rapidement à la manière d'un ouragan. Le ciel vert n'est en réalité que les effets visuels de la diffusion de la lumière à travers les gouttelettes d'eau dans ce nuage d'orages, selon la chaîne canadienne d'informations météorologiques The Weather Network.

«Les orages se produisent généralement en fin d'après-midi ou en début de soirée, au moment du pic de chaleur diurne et aussi lorsque la trajectoire du soleil commence à baisser à l'horizon, c'est l'heure où nous voyons le ciel devenir orange/rouge le soir», a expliqué Kelly Sonnenurg, météorologue de Weather Network.

Skies took on a mean, green hue over parts of South Dakota Tuesday afteroon as severe storms swept through the region. #SDwx https://t.co/b31janKXxd — The Weather Network (@weathernetwork) July 6, 2022

«La lumière rouge du coucher du soleil passe à travers les goutelettes d'eau et de glace de couleur bleuâtre ou blanc opaque dans le nuage d'orage, donnant au ciel orageux, une lueur verdâtre», a-t-elle ajouté.

Plus il y a de grêle ou de grêlons et de gouttelettes d'eau dans cet amas d'orages, plus le ciel est susceptible de devenir vert.

Cette tempête a privé des milliers de personnes d'électricité.