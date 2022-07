Grande-Bretagne : qui pour succéder à Boris Johnson ?

Usé par les scandales et affaibli par une série de démissions sans précédent, le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté, ce jeudi, sa démission de chef du parti conservateur, ouvrant la voie à son remplacement à la tête du gouvernement. Plusieurs noms sont déjà évoqués pour reprendre son poste.

L’histoire s'achève pour Boris Johnson. Confronté à une série de démissions sans précédent au sein de son gouvernement, le Premier ministre britannique a présenté sa démission de la tête du parti conservateur, ce jeudi 7 juillet, dans une déclaration depuis Downing Street.

«Je suis triste de quitter les fonctions qui étaient les miennes», a déclaré Boris Johnson devant la presse et la foule présente sur place. Cette démission ouvre donc la voie à son remplacement à la tête du gouvernement.

Si Boris Johnson doit rester en place jusqu’à la nomination d’un nouveau chef du parti conservateur, plusieurs noms figurent déjà sur la liste pour reprendre son poste.

Penny Mordaunt

L’ancienne secrétaire d'État à la défense Penny Mordaunt, 49 ans, est placée comme «favorite» par la presse britannique pour reprendre les règnes du Downing Street. Brexiter et longtemps pressentie pour devenir une «grande ministre», Penny Mordaunt a été perçue comme étant «déloyale» à Boris Johnson après avoir soutenu son adversaire direct Jeremy Hunt durant l’élection de 2019 à la direction du Parti conservateur.

L’ancienne secrétaire d'État à la défense était également l’une des ministres les plus directs et les plus critiques envers le Premier ministre sortant après le scandale des fêtes illégales organisées à Downing Street pendant la pandémie de Covid-19.

Rishi Sunak

Parmi les premiers démissionnaires du gouvernement britannique, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, 42 ans, a relancé ses espoirs de leadership après sa décision de quitter le cabinet.

Durant son mandat, Rishi Sunak a subi plusieurs controverses liées notamment à sa fortune privée et aux arrangements fiscaux de sa famille qui ont fait chuter sa popularité. Néanmoins, sa gestion durant le Covid-19 a été saluée par les Britanniques. Ces derniers ont estimé que ses actions rapides ont réussi à maintenir les familles et les entreprises à flot durant la pandémie.

Seul bémol, Rishi Sunak a toutefois été critiqué pour avoir refusé d’autoriser une aide plus importante pour faire face à l’inflation.

Liz Truss

Âgée de 46 ans, la ministre des Affaires étrangères est l’une des soutiens de Boris Johnson après le départ de Sajid Javid et Rishi Sunak. Populaire et appréciée pour son franc-parler, Liz Truss veille à prendre soin de son image à travers Instagram.

L’ex-ministre du commerce international est également connue pour son soutien sans faille à l’Ukraine au point d’encourager les Britanniques à aller combattre contre les Russes en février.

Ben Wallace

Le secrétaire d’État à la défense, 52 ans, est arrivé en tête des sondages effectués par les conservateurs sur les ministres préférés issus de leurs membres. Ben Wallace est connu pour sa gestion de la guerre en Ukraine et le retrait des forces britanniques de l’Afghanistan.

Les députés conservateurs estiment qu’il est le type de personnage qui pourrait marquer un contraste de style avec Boris Johnson.

Sajid Javid

L’homme de 52 ans et fils d’un chauffeur de bus immigré pakistanais, Sajid Javid, était le premier ministre à présenter sa démission mardi dernier. Une démission et un courage qui pourront jouer en sa faveur.

Mais, comme Rishi Sunak, Sajid Javid est confronté à des questions sur sa fortune personnelle et ses affaires fiscales.

À noter que l’ancien secrétaire d’État à la Santé a occupé, également, le poste de secrétaire d’État à l’Intérieur du 30 avril 2018 au 24 juillet 2019. Durant l'exercice de ses fonctions, Sajid Javid a déchu une adolescente qui avait rejoint Daesh de sa nationalité britannique. Il a aussi signé l’ordre d’extradition de Julian Assange vers les États-Unis le 13 juin 2019.

Nadhim Zahawi

Le secrétaire d’État à l'éducation, 55 ans, s'est progressivement imposé comme un candidat extérieur qui pouvait s'appuyer à la fois sur une histoire personnelle convaincante et sur des antécédents de compétence au sein du gouvernement.

Récemment nommé ministre des Finances, Nadhim Zahawi a été félicité pour avoir supervisé le déploiement des vaccins contre le Covid-19 en Grande-Bretagne.

Ancien réfugié Irakien, il a également co-fondé l’institut de sondage YouGov.

Dominic Raab

Vice-Premier ministre et secrétaire d’État à la justice, Dominic Raab, 48 ans, a dirigé le pays lorsque Boris Johnson était en soins intensifs à l'hôpital après avoir été testé positif au Covid-19 en 2020.

L'ancien avocat et ceinture noire de karaté est considéré comme un allié fiable et pourrait bien créer la surprise.

Tom Tugendhat

À 49 ans, l’ancien officier de l’armée Tom Tugendhat préside, désormais, l’influente commission des Affaires étrangères du Parlement britannique.

Il est l’un des fidèles de Boris Johnson et a souvent déclaré qu’il se présenterait à toute course à la direction du parti.

Connu pour son franc-parler, Tom Tugendhat s’est attiré la foudre du gouvernement lorsqu’il a critiqué la gestion du retrait des troupes britanniques de l'Afghanistan.

Cependant, durant son mandat à la tête de la commission, il n'a pas fait ses preuves et certains s'inquiètent du fait qu'il se concentre trop sur les affaires étrangères et pas assez sur l'agenda national.