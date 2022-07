Été 2022 : 5 podcasts géopolitique à écouter

L’été et ses longues heures de route et de farniente est la saison idéale pour écouter des podcasts. Avec l’objectif de mieux cerner le monde actuel à travers l’actualité, ou des événements passés, voici une sélection d’émissions géopolitique à consommer librement.

«Affaires sensibles», pour varier les plaisirs

Animée par Fabrice Drouelle, Affaires sensibles s’est imposée comme une des meilleures émissions de podcast sur les affaires marquantes de ces 50 dernières années. Jeux olympiques de Moscou en 1980, l’Affaire Troadec, l’opération «Mains propres» en Italie en 1992, etc. les auditeurs découvrent un récit en moins d’une heure, dont 30 minutes avec invité expert. À écouter par ICI.

«Géopolitique, le débat», pour comprendre le monde d’ajourd’hui

L’actualité internationale prend une autre dimension à l’écoute de cette émission conduite d’une main de maître par Marie-France Chatin qui, entourée d’experts et de chercheurs, décryptent les mécanismes des sociétés à travers le monde vis-à-vis de leur environnement. Taïwan, l’OTAN, le climat et ses enjeux stratégiques, etc. les auditeurs embarquent pour 50 minutes d’analyse pointue de l’actualité internationale à chaque numéro. À écouter par ICI.

«La Terre au carré», pour imaginer le monde de demain

Dans La Terre au carré, Mathieu Vidard met l’actualité à l’épreuve de l’écologie, de la biodiversité, et de la crise climatique. Une autre façon d’aborder le monde avec un regard à la fois sociétal, scientifique, économique, politique, anthropologique, etc. en un peu moins d’une heure par émission. À écouter par ICI.

«Soft Power», pour analyser le monde à l’ère du numérique

L’émission «Soft Power» se penche sur les nouvelles influences à l’ère du numérique, qu’elles soient culturelles, politiques ou économiques. La diplomatie culturelle française, l’Amérique latine à l’heure de la gauche, la régulation des GAFA, etc. l’animateur Frédéric Martel traite les sujets en l’espace d’1h30 en présence de divers experts et invités. À écouter par ICI.

«Comprendre le monde», pour décrypter les enjeux à l’échelle mondiale

Connu pour ses multiples apparitions à la télévision (C dans l’air), Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), propose avec «Comprendre le monde» un entretien ou un débat permettant de mettre en lumière les enjeux incontournables de la géopolitique. Une approche pédagogique très appréciable qui permet, même aux non-initiés, de mieux saisir l’actualité internationale. À écouter par ICI.