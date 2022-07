Grande-Bretagne : Rishi Sunak a annoncé sa candidature pour succéder à Boris Johnson

L'ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak a annoncé vendredi sa candidature pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur et donc à la tête du gouvernement.

Avec le départ de Boris Johnson, plusieurs prétendants au poste de premier ministre se sont manifestés. Parmi eux, Rishi Sunak, dont la démission mardi soir a déclenché une cascade d'autres départs, est parmi les favoris pour ce poste.

«Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre Premier ministre. Rétablissons la confiance, reconstruisons l'économie et réunissons le pays», a-t-il déclaré sur Twitter.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.





Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi





Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF — Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022

Des départs en trombe

Âgé de 42 ans et considéré comme l'un des favoris dans la course, Rishi Sunak avait annoncé mardi sa démission dans la foulée de son homologue de la Santé Sajid Javid après un nouveau scandale. Leur départ a déclenché une hémorragie d'autres départs de membres plus ou moins hauts placés de l'exécutif, qui s'est soldée jeudi par la démission de Boris Johnson, lâché par son gouvernement lassé des scandales et de ses mensonges à répétition.

Kemi Badenoch entre dans la course

L'ancienne ministre britannique de l'Egalité Kemi Badenoch a ajouté samedi sa candidature à la liste des postulants à la succession du Premier ministre Boris Johnson à la tête du Parti conservateur. Elle était l'une des près de 60 membres du Parlement et assistants qui ont démissionné cette semaine pour forcer Boris Johnson à quitter ses fonctions.

En tant que ministre de l'Egalité, Kemi Badenoch a été critiquée par les membres du comité consultatif LGBT+ du gouvernement pour les retards dans l'interdiction des «thérapies de conversion».

Un calendrier pour la course au leadership du Parti conservateur est attendu lundi, et le gagnant sera investi par la conférence annuelle de cette formation début d'octobre.