Guerre en Ukraine : la Russie accusée de mettre le feu à des champs de céréales

Après avoir accusé les Russes de voler les récoltes céréalières d’Ukraine, le porte-parole du ministère des affaires étrangères ukrainien, Oleg Nikolenko, a de nouveau accusé la Russie de brûler les cultures, ce vendredi.

Des récoltes parties en fumée. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son 135e jour ce samedi, Kiev a accusé Moscou de mettre le feu à ses champs de céréales. C’est Oleg Nikolenko, le porte-parole du ministère des affaires étrangères ukrainien, qui a pointé du doigt la Russie à travers un tweet accompagné d’une image comme preuve à l’appui, ce 8 juillet.

«Les troupes russes ont incendié des champs de céréales dans la fertile région ukrainienne de Zaporijia», peut-on lire avec cette photo représentant un paysage de champs de blés en flamme.

Le porte-parole ukrainien a également tenu à rappeler : «Souvenez-vous de cette image chaque fois que les Russes disent qu’ils se soucient de la sécurité alimentaire mondiale. Des millions de personnes à travers le monde seront confrontées à la faim, parce que la Russie a lancé une guerre brutale contre l’Ukraine».

Russia’s troops set fire to grain fields in Ukraine’s fertile Zaporizhzhia region. Remember this picture every time Russians say they care about global food security. Millions of people across the world will face hunger - because Russia launched a brutal war against Ukraine. pic.twitter.com/8BktmNCM79

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 8, 2022