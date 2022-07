Joe Biden fait une gaffe en lisant une consigne écrite sur son prompteur

Alors qu'il prononçait un discours en faveur du droit à l'IVG ce vendredi 8 juillet, Joe Biden aurait commis une bourde en lisant une consigne écrite sur le prompteur. Les équipes de la Maison Blanche ont néanmoins démenti toute erreur du président américain.

Joe Biden se serait-il emmêlé les pinceaux face à son prompteur ? Ce vendredi 8 juillet, pendant son discours en faveur du droit à l’avortement, le président américain a commis une nouvelle boulette devant les caméras.

Le président citait un passage de la décision de la Cour suprême, qui a révisé le 24 juin la jurisprudence qui, depuis 1973, protégeait le droit à l'IVG sur tout le territoire américain. Il a ensuite déclaré à voix haute la consigne «répéter la phrase (repeat the line)», avant de répéter la citation qu'il venait de prononcer. Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N

— Greg Price (@greg_price11) July 8, 2022

Garder la face

La séquence a provoqué de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux. Face aux nombreuses réactions, les équipes de la présidence américaine ont tenté une pirouette, en assurant que Joe Biden avait en réalité prononcé la phrase «let me repeat the line (permettez-moi d'insister, ou je répète)».

Les mots «let me» sont pourtant inaudibles dans la vidéo, mais ont été rajoutés dans la retranscription du discours en question, publiée par la Maison Blanche.

En 2008, en pleine campagne pour Barack Obama, Joe Biden avait lancé «Chuck lève-toi !», en voulant rendre hommage à Chuck Graham, ancien sénateur à l’assemblée du Missouri, et paraplégique.