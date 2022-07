Afrique du Sud : 19 morts après deux fusillades dans des bars

Deux fusillades dans des bars du pays ont fait au moins 19 morts, ont annoncé les autorités dimanche 10 juillet.

Une nuit sanglante. Dix-neuf personnes ont été tuées, dans la nuit de samedi à dimanche, dans deux fusillades dans des bars d'Afrique du Sud.

L'une de ces fusillades, qui a éclaté dans la nuit dans un bar de Soweto, près de Johannesburg, a fait au moins 15 morts d'après la police sud-africaine.

Onze blessés ont été transportés à l'hôpital et deux d'entre eux y sont décédés peu après leur arrivée, a-t-elle ajouté en début de matinée. Aucune précision n'était disponible sur les assaillants. La police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte.

Des enquêtes ont été ouvertes

Plus tôt, une première fusillade avait éclaté samedi vers 20h30 à Pietermaritzburg, dans l'est du pays. Au moins quatre morts et huit blessés ont été recensés, selon la police.

Douze personnes ont été touchées : deux sont mortes sur place et deux autres sont décédées dans la foulée à l'hôpital. Les personnes tuées ont entre 30 et 45 ans. Une enquête a été ouverte.