La guerre en Ukraine est à l'origine de l'une des plus grandes crises de réfugiés des temps modernes, selon l'ONU

Selon un rapport de l'ONU, la guerre en Ukraine est à l'origine de l'une des plus grandes crises de réfugiés des temps modernes. En cela, elle menace les 17 objectifs de développement durable à remplir d'ici 2030.

La situation est des plus préoccupante, selon l'ONU. Son Rapport 2022 relatif aux objectifs de développement durable indique que la guerre en Ukraine est à l'origine de l'une des plus grandes crises de réfugiés des temps modernes. Elle a provoqué une réaction en chaîne qui menace fortement les objectifs mondiaux en matière de développement durable.

Ces derniers, fixés par les Nations Unies, sont au nombre de 17. Interconnectés, ils traduisent des ambitions écologiques, d'éducation, de défense des droits humains et de soutien aux plus fragiles. L'ONU entend les remplir d'ici 2030, afin de «parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous».

Or, ce rapport montre que le monde est traversé par diverses crises qui mettent à mal ce projet. L'intensification des combats en Ukraine, associée à la poursuite de la pandémie de COVID-19 et de la crise climatique à long terme pourrait ainsi faire basculer 75 à 95 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté cette année.

L'explosion des prix

Le conflit en Ukraine est lié à l'explosion des prix des denrées alimentaires, des carburants et des engrais, créant un véritable effet boule de neige. De quoi fragiliser les chaînes d'approvisionnement et le commerce mondial.

Dans les pays à faible revenu, le rapport révèle que le ratio du service de la dette publique totale - et garantie par l'État - par rapport aux exportations est passé d'une moyenne de 3,1% en 2011 à 8,8% en 2020.

Les nations les moins avancées sont confrontées à une faible croissance économique, à une inflation croissante, à des perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement et à un endettement insoutenable.

Les populations les plus vulnérables sont aussi les plus durement touchées. Selon les données de l'ONU, les femmes ont été nombreuses à perdre leur emploi et à devoir assumer un surplus de tâches domestiques. Dans le même temps, une diminution des possibilités d'emploi pour les jeunes a été observée, ainsi qu'une augmentation du travail et des mariages des enfants.

Le monde appelé à tenir ses engagements

L'ONU appelle à présent le monde à choisir. Soit les pays tiennent leurs engagements pour aider les plus vulnérables et réaliser des progrès significatifs d'ici à 2030, soit chacun pratique la politique de l'entre-soi.

Dans le rapport, Liu Zhenmin, responsable des affaires économiques et sociales des Nations Unies, a rappelé que «lorsque nous prenons des mesures pour renforcer les systèmes de protection sociale, améliorer les services publics et investir dans les énergies propres par exemple, nous nous attaquons aux causes profondes de l'accroissement des inégalités, de la dégradation de l'environnement et du changement climatique».