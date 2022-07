Au 15 novembre, la Terre sera habitée par 8 milliards d'humains

La population mondiale devrait atteindre huit milliards d'humains le 15 novembre prochain, selon une projection du département des affaires économiques et sociales de l'ONU publiée ce lundi 11 juillet.

Toujours plus nombreux. Selon les projections de l'ONU, publiées à l’occasion de la Journée mondiale de la population, la planète sera occupée par huit milliards d’humains à compter du 15 novembre.

D'ailleurs, l'Inde dépassera en 2023 la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Une croissance démographique plus lente

Comme l'explique l'anthropologue, démographe et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Pison, dans The Conversation, ces projections correspondent au scénario moyen dans lequel la fécondité, qui est de 2,3 enfants en moyenne par femme aujourd’hui dans le monde et diminue d’année en année, continue de baisser pour atteindre 2,1 enfants en 2050 puis 1,8 en 2100.

Selon le département onusien auteur de la prévision, la population mondiale croît actuellement à son rythme le plus lent depuis 1950. La population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050, avec un pic à environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080 avant un maintien à ce niveau jusqu'en 2100.

En effet, les Nations unies avaient publié en 1981 leurs premières projections de population allant jusqu’en 2100. Elles annonçaient alors 10,5 milliards d’êtres humains sur la planète en 2100 dans leur scénario moyen. Or les dernières projections publiées aujourd'hui en prédisent 0,1 milliard de moins.

D'ailleurs, les prévisionnistes ont observé une chute nette de la fécondité dans plusieurs pays dits développés. L'augmentation de population attendue dans les prochaines décennies sera concentrée pour plus de la moitié dans huit pays. A savoir : la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.