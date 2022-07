Covid-19 : l'UE recommande une quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans

La Commission et les agences sanitaires de l'Union européenne ont recommandé ce lundi une deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les plus de 60 ans, au lieu de 80 jusqu'ici, face à la forte résurgence actuelle de cas.

L'Union européenne avait prévenu. Après avoir recommandé en avril dernier la deuxième dose de rappel pour les 80 ans, la Commission et les agences sanitaires de l'Union européenne ont recommandé ce lundi 11 juillet une deuxième dose de rappel de vaccins contre le Covid-19 pour toutes les personnes de plus de 60 ans, face à cette nouvelle «vaste vague» actuelle de cas. Concrètement, il s'agit donc d'une quatrième dose de vaccin au total.

«J'appelle les Etats membres à offrir immédiatement des deuxièmes rappels à tous les plus de 60 ans ainsi qu'aux personnes vulnérables, et j'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination», a déclaré la Commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides.

