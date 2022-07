Royaume-Uni : le nom du successeur de Boris Johnson sera connu le 5 septembre

Le nom du successeur de Boris Johnson à la tête du parti conservateur britannique sera connu le 5 septembre. La personne choisie devrait ensuite devenir Premier ministre.

La date est fixée. Le 5 septembre, le successeur de Boris Johnson à la tête du parti conservateur sera connu.

L'information a été donnée lundi soir par Graham Brady, député conservateur et président de la commission parlementaire chargé d'établir les règles du scrutin.

Ce dernier a précisé que les candidatures seraient ouvertes et closes ce mardi, et qu'un premier tour pour commencer à éliminer certains des 11 candidats en course aurait lieu dès mercredi. Un deuxième aura lieu jeudi. Les candidats auront besoin d'au moins 20 parrainages pour que leur candidature soit acceptée.

Le Premier ministre Boris Johnson, contraint à démissionner jeudi dernier de la tête du parti conservateur après une série de démissions au sein de son gouvernement, a annoncé qu'il n'en soutiendrait aucun.

Celui qui remplacera «BoJo» à la tête du parti conservateur devrait ensuite devenir Premier ministre.