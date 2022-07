Grande-Bretagne : huit candidats officiellement en lice pour succéder à Boris Johnson

Qui succédera à Boris Johnson ? Cinq jours après que le Premier ministre britannique a quitté son poste, huit candidats sont officiellement en lice pour prendre sa suite.

Ils ont tous rassemblé les 20 parrainages nécessaires à la validation de leur candidature. Parmi eux se trouve donc le futur dirigeant du parti conservateur, et in fine, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni.

Dès mercredi, les candidats devront rallier 30 députés à leur cause s'ils veulent passer le premier tour du vote. L'objectif est de n'avoir plus que deux candidats avant les vacances parlementaires, qui commencent le 22 juillet. Le nom du futur Premier ministre sera connu en septembre à l'issue d'un vote final ouvert aux adhérents du parti.

Rishi Sunak, 42 ans, est le grand favori de la course à Downing Street. L'ancien ministre des Finances était d'ailleurs l'un des premiers à démissionner, relançant ainsi ses espoirs de leadership.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.





Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi





Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022