L’Union européenne approuve définitivement l’adhésion de la Croatie à l’euro

Dès le 1er janvier 2023, la Croatie passera à l’euro. L’Union européenne a approuvé les derniers aspects juridiques de cette adhésion à l’euro ce mardi.

La Croatie va bientôt abandonner sa monnaie nationale, la Kuna. À partir du 1er janvier 2023, l’ex-république yougoslave va passer à l’euro, et ainsi devenir le 20e membre de la zone euro. L’Union européenne a en effet adopté ce mardi les derniers actes juridiques concluant ce processus d’adhésion.

Le pays avait exprimé sa volonté d'adopter la monnaie unique dès son adhésion à l'UE en 2013. Elle a «rempli avec succès tous les critères économiques requis et payera en euros à partir du 1er janvier 2023», a déclaré Zbynek Stanjura, le ministre tchèque des Finances, son pays assurant depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil européen.

«C'est un jour historique», s'est réjoui le ministre croate des Finances, Zdravko Maric. «Unis, nous sommes plus forts», a commenté Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, estimant que «l'euro agit comme un bouclier» qui protège les pays membres. Cette dernière a félicité la Croatie dans une vidéo postée sur Twitter.

La conclusion de cet accord intervient alors que la monnaie européenne, affaiblie depuis plusieurs mois en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, a atteint la parité avec le dollar, une première depuis 2002.

La Kuna s’échangera au taux de 7,5345 kunas pour 1 euro, selon un communiqué du Conseil européen.

En 2002, douze pays membres de l’Union monétaire européenne avaient abandonné leur devise nationale pour passer à l’euro (la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Grèce et la Finlande). Depuis, des élargissements ont été opérés : la Slovénie (2007), Chypre et Malte (2008), la Slovaquie (2009), l’Estonie (2011), la Lettonie (2014) et la Lituanie (2015).