États-Unis : l’inflation dépasse les 9 %, un record depuis 40 ans

Les prix continuent de flamber aux États-Unis, où l'inflation vient de franchir la barre des 9 %, une première depuis quarante ans.

L’inflation n’a jamais été aussi haute depuis 1981 aux États-Unis. Le Département du Travail a publié ses dernières statistiques, et l'inflation atteint 9,1 % au mois de juin, en raison de l’explosion des prix à la consommation, et notamment de l’essence, qui ont augmenté de 60 % sur l’année, selon CNN. Les Américains ont dû payer en moyenne cinq dollars pour un gallon d’essence (envirion 3,8 litres) en juin. L'indice des prix à la consommation (CPI), qui avait déjà grimpé de 8,6 % en mai sur un an, a bondi en juin encore plus que prévu par les analystes.

Les hausses des prix ont toutefois été ressenties dans d’autres catégories de produits. Les prix des œufs ont augmenté de 33,1 %, le beurre de 21,3 %, le lait de 16,4 % et le café de 15,8 %. Selon un l'économiste Mark Zandi, interrogé par CNN, les Américains dépensent actuellement 493 dollars de plus (environ 491,80 euros) qu'à la même époque l'année dernière pour acheter les mêmes biens et services. Les prix du logement ont aussi beaucoup augmenté.

Cette hausse de l'inflation menace la croissance américaine, et affecte la popularité du président Joe Biden, alors que les élections législatives de mi-mandat doivent avoir lieu dans quelques mois. Le démocrate a déclaré ce mercredi que le taux d'inflation était «inacceptablement élevé», et a assuré faire de la baisse des prix sa «priorité absolue».

Politique monnétaire stricte

Le prix moyen du gallon aux États-Unis est de fait redescendu à environ 4,63 dollars (4,62 euros) actuellement, ce qui «devrait apporter un peu de répit aux familles américaines» selon Joe Biden. Le petit ralentissement et le léger repli des prix à la pompe ne devraient toutefois pas être suffisants pour inciter la banque centrale américaine (Fed) à assouplir sa politique actuelle.

Depuis la hausse considérable de l’inflation, la Fed a mis en place une stratégie agressive qui consiste à augmenter fortement les taux d’intérêt pour freiner la demande et calmer cette hausse des prix. Ces taux, qui donnent le ton pour les crédits accordés aux particuliers et entreprises, se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1,50 % et 1,75 %.

Cette porte ouverte vers une politique monétaire encore plus stricte aux États-Unis a fait temporairement plonger l'euro mercredi sous le seuil symbolique d'un dollar, qui n'avait plus été franchi depuis décembre 2002.