Ce vendredi, les autorités séparatistes ukrainiennes ont annoncé le décès du britannique Paul Urey, le 10 juillet dernier. Celui-ci avait été capturé en avril, par les forces russes ou prorusses en Ukraine.

Un destin tragique. Le Britannique Paul Urey est décédé la semaine dernière ont fait savoir les autorités séparatistes ce vendredi. «Malgré la gravité de (ses) crimes, Paul Urey recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet», a précisé à travers Telegram, Daria Morozova, la chargée des droits séparatistes de la région du Donetsk. Celle-ci a par ailleurs assuré que Paul Urey était un mercenaire et non un travailleur humanitaire.

Paul Urey avait été capturé le 29 avril dernier par l’armée russe, alors qu’il effectuait une mission humanitaire dans le sud de l’Ukraine, comme l’avait indiqué Presidium Network. Cette organisation à but non lucratif dont le siège est basé au Royaume-Uni, avait précisé que Paul Urey avait été enlevé avec l’autre travailleur humanitaire, Dylan Healy, tandis qu’ils tentaient de sauver une femme et deux enfants.

Une annonce «alarmante»

Inquiète, la mère de Paul Urey avait défendu son fils en affirmant qu’il était en mission humanitaire, ajoutant qu’il souffrait de diabète et avait besoin d’insuline. D’après Presidium Network, Paul Urey était un père de famille qui avait passé huit ans en Afghanistan en tant qu’entrepreneur civil.

Pour sa part, Daria Morozova a maintenu dans sa déclaration que «les autorités britanniques savaient que Paul Urey était détenu par les forces armées de Donetsk, mais que celles-ci n’avaient rien entrepris pour lui». De plus, elle a accusé le défunt d’avoir «dirigé des opérations militaires, fait du recrutement et de la formation de mercenaires pour les bandes armées ukrainiennes».

Elle a par ailleurs confirmé l’état de santé dont souffrait Paul Urey, en détaillant qu’en plus du diabète, il avait des problèmes rénaux, respiratoires et cardiaques, ainsi qu’une détresse psychologique.

Un peu plus tard dans la journée, l'administration du Premier ministre britannique a jugé «alarmante» l'annonce de la mort en détention du Britannique Paul Urey.

«Il s'agit d'informations alarmantes et nos pensées vont bien évidemment à sa famille et à ses amis», a déclaré un porte-parole de Downing Street.