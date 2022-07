Arabie saoudite : Joe Biden n'exclut pas une «réponse» de Washington en cas de nouvelle attaque contre des opposants saoudiens

En voyage en Arabie saoudite, le président américain Joe Biden a déclaré vendredi avoir prévenu le prince héritier Mohammed ben Salmane d'une «réponse» de sa part en cas de nouvelle attaque contre des dissidents, en référence à l'assassinat «scandaleux» du journaliste Jamal Khashoggi.

La situation est délicate. En visite à Jeddah en Arabie saoudite, Joe Biden, le Président américain, s’est entretenu avec le prince Mohammed ben Salmane. Il aurait prévenu le prince héritier d’une «réponse», en cas d’une nouvelle attaque contre des dissidents, à l’instar du journaliste Jamal Khashoggi, tué en 2018.

Ce chroniqueur du Washington Post, critique du pouvoir saoudien, avait en effet été démembré dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul, alors qu'il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage avec sa fiancée turque.

Après son assassinat, Joe Biden avait promis de réduire la monarchie du Golfe au rang de «paria» et de déclassifier un rapport de la CIA concluant que le prince héritier avait «validé» ce meurtre.

