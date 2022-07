Italie : la sécheresse menace la production d’huile d’olive, de riz et de sauce tomate

Les prix du riz et des tomates italiennes, qui avaient déjà doublé depuis 2019, pourraient à nouveau augmenter de 50% à cause de la sécheresse historique qui touche le nord de l’Italie depuis plusieurs jours.

Les cinq régions qui ont été déclarées en état d’urgence par le gouvernement au début du mois de juillet, bénéficieront d’un fond de 36,5 millions d’euros pour faire face à la vague de sécheresse, inhabituellement précoce. Emilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Lombardie, Vénétie et Piémont sont classés en état d'urgence sécheresse jusqu'au 31 décembre.

The largest river in northern Italy is starting to dry up, as the region grapples with the worst drought the country has seen in 70 years. https://t.co/Hq5I1ET1GC pic.twitter.com/U2fq4AzLzc — The Associated Press (@AP) June 18, 2022

Cette période pourrait avoir de lourdes conséquences sur la production de riz, de tomates et d’huile d’olive car plus de 30 % de la production agricole et la moitié des exploitations de la vallée du Pô seraient menacées d'après les porte-paroles de Coldiretti, le plus grand syndicat agricole du pays, au Guardian.

Le bassin du Pô produit près de 40% de la nourriture italienne

La vallée du Pô est la patrie du riz Arborio (notamment utilisé pour le risotto) Le prix de ce produit, comme des tomates issues de cette région, pourrait augmenter de plus de 50 % selon certains importateurs. Il avait déjà plus que doublé depuis 2019. La production d’huile d’olive pourrait elle aussi subir une baisse de 20 à 30%. La baisse de la production et du la diminution du rendement pousse vers une augmentation des tarifs. Ces derniers avaient déjà augmenté de 28 % sur ces deux dernières années.

LA sécheresse est due à une accumulation de crises

Les chutes de neige ont diminué de 70 % cet hiver et les précipitations de moitié depuis le mois de décembre. La région du Piémont est restée près de 110 jours sans une goutte de pluie. À tout cela, s’ajoutent des températures exceptionnellement élevées, parfois jusqu’à 3 °C en plus, entraînant la fonte précoce du peu de neige sur les sommets montagneux. La diminution sévère des chutes de neige et de pluie et températures très élevées font que le nord de l’Italie affronte sa pire sécheresse depuis 70 ans.