Assaut du Capitole : Début du procès de Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, ce lundi

Poursuivi pour avoir refusé durant des mois de coopérer avec un groupe d’élus cherchant à faire la lumière sur la responsabilité de Donald Trump dans l’assaut du Capitole en janvier 2021, le procès de l’ex-conseiller du l’ancien président américain, Steve Bannon, débute aujourd’hui.

Ce proche de l’ancien locataire de la Maison Blanche avait longtemps refusé de témoigner avant de faire volte-face et accepter de livrer sa version sur la responsabilité de l’ancien président américain

Au départ, ses avocats cherchaient à retarder le début des audiences au mois d'octobre, afin qu'elles n'aient pas lieu en même temps que les auditions publiques de cette commission parlementaire. Néanmoins, le juge a refusé cette proposition.

Un podcast pointé du doigt

Steve Bannon figure parmi les dizaines de personnes appelées à témoigner sur l'assaut contre le Congrès américain du Capitole qui avait fait cinq morts et ébranlé la démocratie américaine. Son témoignage est vu comme essentiel car il est censé permettre de comprendre ce que faisait Donald Trump avant et pendant l'assaut. La veille, l’ex-conseiller de l’ancien président américain avait affirmé sur un podcast que «tout converge et c'est le moment d'attaquer».

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans du président républicain sortant Donald Trump s'étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020, gagnée par le démocrate Joe Biden.

Les enquêteurs estiment que Steve Bannon et d'autres conseillers de l’ancien président sont susceptibles de détenir des informations sur les liens entre la Maison Blanche et la foule qui a envahi le Capitole ce jour-là afin de tenter de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden.

Même si Steve Bannon n'était à l'époque pas employé par la Maison Blanche et n'était plus un conseiller officiel de Donald Trump, ses avocats avaient invoqué la protection du droit des présidents à garder certains documents et discussions confidentiels pour qu'il ne se présente pas devant la commission d'enquête en octobre 2021.

La commission avait estimé que cette protection ne s'applique pas car Donald Trump n'est plus président et n'a jamais officiellement fait valoir ce privilège de l'exécutif.