Canicule au Royaume-Uni : une chaîne de cinémas offre des places gratuites aux roux

Alors que le Royaume-Uni traverse également un épisode sévère de canicule, une chaîne de cinéma a décidé d'offrir des places de cinéma aux personnes rousses. Pas par discrimination, mais tout simplement pour une raison scientifique.

Se mettre au frais. La chaîne de cinémas Showcase a décidé d'offrir, ce lundi 18 et mardi 19 juillet, aux personnes aux cheveux roux l'entrée gratuite à leurs salles obscures.

La raison avancée? Selon des études scientifiques, elles seraient plus sensibles au soleil et à la chaleur que les autres.

«Alors que le Royaume-Uni bénéficie d’un temps ensoleillé bien nécessaire, nous savons à quel point certaines personnes peuvent trouver la chaleur difficile à supporter», a expliqué Mark Barlow, le directeur général de Showcase Cinemas.

Ainsi, elles pourront retirer un billet par jour, dans n’importe quel cinéma Showcase du Royaume-Uni, soit un total de deux billets, rapporte le journal The Independent, repéré par le Huffington Post

— Showcase Cinemas UK (@ShowcaseCinemas) July 15, 2022