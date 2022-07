Etats-Unis : une fusillade fait 4 morts dans un centre commercial de l’Indiana

Un individu a ouvert le feu dans un centre commercial de Greenwood dans l’Indiana (Etats-Unis) ce dimanche 17 juillet, tuant quatre personnes et en blessant deux autres. Le forcené a été abattu par un témoin de la scène armé selon le maire de la ville.

«Une fusillade de masse». Voici les mots utilisés par le maire de Greenwood, Mark Myers, pour décrire dans un communiqué la scène d’horreur vécue au Greenwood Park Mall ce dimanche. Plus tôt dans la journée, un homme, dont les motivations demeurent inconnues, a fait usage d’une arme à feu dans un centre commercial de la commune.

Dans un premier texte publié dimanche soir, le maire de la commune a fait état d’un bilan de trois morts et de trois blessés, avant de réajuster ses chiffres avec un second communiqué, faisant part de quatre décès et de deux blessés, dont une fille de 12 ans.

Mark Myers a également chaudement remercié le témoin de la scène armé qui est intervenu pour abattre le tireur. «Quelqu'un que nous appelons le 'Bon Samaritain' a pu tirer sur l'agresseur et arrêter de nouvelles effusions de sang. Cette personne a sauvé des vies ce soir», a assuré le maire de Greenwood dans son dernier communiqué.

Le débat sur les armes à feu relancé

Cette tuerie fait suite à une autre catastrophe : celle du défilé du 4 juillet à Chicago, où un homme armé avait tiré dans la foule, tuant 7 personnes et en blessant une trentaine.

Le regain de violence lié à des attaques armées a relancé le débat controversé sur la règlementation des armes à feu dans le pays. Pour la première fois depuis près de vingt ans, un comité de la Chambre des représentants des Etats-Unis doit voter cette semaine sur un projet de loi interdisant les fusils d’assaut.

D’après Gun Violence Archive, près de 40.000 décès par an sont causés par des armes à feu aux Etats-Unis.