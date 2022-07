Grande-Bretagne : plus que quatre candidats en lice pour succéder à Boris Johnson

Après l’élimination du président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique Tom Tugendhat, ce lundi 18 juillet, quatre candidats sont désormais en lice pour succéder au Premier ministre sortant Boris Johnson dont le grand favori Rishi Sunak et la secrétaire d’État au Commerce extérieur Penny Mordaunt.

Qui prendra la place de Boris Johnson ? Alors qu'ils n'étaient plus cinq dans la course au 10 Downin Street, le président de la Commission des Affaires étrangères du parlement britannique Tom Tugendhat a été éliminé à l'issue du troisième tour tenu ce lundi 18 juillet. En effet, l'ancien officier de l'armée n'a récolté que 31 voix.

En parallèle, le grand favori Rish Sunak a devancé largement ses concurrents. Il a récolté 115 voix contre 82 pour Penny Mordaunt, 71 pour Liz Truss et 58 pour Kemi Badenoch.

Au terme du premier tour de scrutin tenu le 13 juillet et réservé aux députés conservateurs, ce sont le ministre des Finances Nadhim Zahawi et l’ex-ministre de la Santé Jeremy Hunt qui ont été éliminé.

Au deuxième tour du scrutin, qui s'est tenu jeudi 14 juillet, Suella Braverman, procureure générale pour l'Angleterre et le Pays de Galles a abandonné la course au 10 Downing Street.

Par ailleurs, le nom du futur Premier ministre sera connu en septembre à l'issue d'un vote final ouvert aux adhérents du parti.

Rishi Sunak, 42 ans, est le grand favori de la course à Downing Street. L'ancien ministre des Finances était d'ailleurs l'un des premiers à démissionner, relançant ainsi ses espoirs de leadership.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister. Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

Durant son mandat, Rishi Sunak a subi plusieurs controverses liées notamment à sa fortune privée et aux arrangements fiscaux de sa famille qui ont fait chuter sa popularité. Néanmoins, sa gestion du Covid-19 a été saluée par les Britanniques. Ces derniers ont estimé que ses actions rapides ont réussi à maintenir les entreprises à flot durant la pandémie.

Seul bémol, Rishi Sunak a été critiqué pour son refus d’autoriser une aide plus importante pour faire face à l’inflation.

Après son élimination, Jeremy Hunt a déclaré ce jeudi son soutien à Rishi Sunak. «Le grand défi auquel nous sommes confrontés maintenant est économique, et c'est quelqu'un d'une capacité formidable qui a une réelle expérience de la gestion de notre économie - ainsi que le caractère et l'intégrité nécessaires pour rétablir la confiance», a-t-il déclaré sur Twitter.

I’m backing Rishi Sunak. The big challenge we face now is economic, & he is someone of formidable ability who has real experience of stewarding our economy - as well as the character and integrity to restore trust. Join the team at https://t.co/UMMiuLmBuC pic.twitter.com/WIbGhr97aq

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 14, 2022