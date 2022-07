Nelson Mandela Day : que célèbre-t-on ce 18 juillet ?

Institué en Afrique du Sud puis dans le monde entier dès 2009, la journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet à la date anniversaire du prix Nobel 1993, met en avant l’engagement associatif et la solidarité en hommage au premier président noir sud-africain, symbole de la lutte contre l’apartheid.

«Les vrais héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent». Faisant écho à la vie qu’il a mené, cette phrase de Nelson Mandela illustre parfaitement cette journée de commémoration instaurée en 2009.

«Nous avons décidé de ce jour en l’honneur de Mabida (le nom de clan de Mandela), afin d’inspirer chacun de nous pour agir personnellement, et changer le monde pour le meilleur», avait expliqué le président sud-africain Jacob Zuma, à l’origine de cette journée en hommage à Nelson Mandela.

Quelques mois plus tard, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame officiellement le 18 juillet, marquant la date d’anniversaire de l’ancien président sud-africain entre 1994 et 1999, comme le «Mandela day» ou la Journée internationale Nelson Mandela pour son œuvre en faveur de la paix et de la démocratie.

A cette occasion, il est demandé aux participants de consacrer 67 minutes de leur journée ce lundi à une œuvre au service de la collectivité, en mémoire aux 67 années passées par Nelson Mandela à lutter pour la justice sociale et l’égalité.

En décembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a étendu la problématique des conditions de détention humaine à cette journée symbolique, rendant également hommage aux 27 années passées en prison par Nelson Mandela pour avoir lutté en faveur de l’équité et contre le racisme.

Le programme pour 2022

Mandela Day 2022 embraces the central theme of doing what you can, with what you have, where you are by focusing on three sub-themes: fruit and indigenous tree planting, community & backyard gardens, & positive climate action.



Visit https://t.co/JkmWJsKWEr for more information.

Cette année, le slogan est «Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez et où vous êtes», avec un accent particulier mis sur la plantation d'arbres fruitiers, les jardins communautaires et l'action positive pour le climat.

Inspired by this year’s tagline, ‘do what you can, with what you have, where you are’, the #MandelaDay team together with our partner @Dell, visited Thulani Primary School to plant a vegetable garden and participate in an environmental cleanup programme. pic.twitter.com/V9N6p9JUGF — NelsonMandela (@NelsonMandela) July 15, 2022

Pour illustrer cela, une équipe de la fondation Nelson Mandela a planté un potager au sein de l’école primaire de Thulani, en Afrique du Sud, il y a quelques jours.

Join us and @therealmambazo on Sunday at 15:00 as we commemorate #MandelaDay2022 through music & dance.





Tickets available at https://t.co/W24T7R0ehN





See you there. pic.twitter.com/BMoHgSG8Ri — NelsonMandela (@NelsonMandela) July 14, 2022

D’autres évènements caritatifs sont organisés ce week-end jusqu’à lundi soir, avec notamment un concert de célébration du groupe Ladysmith Black Mambazo pour Nelson Mandela à Johannesburg (Afrique du Sud) ce dimanche à 15 heures.

Ce dimanche matin, vers 8 heures, une course de 8 kilomètres était organisée à Houghton (Etats-Unis) dans ce cadre. Tous les bénéfices ont été reversés à la fondation Nelson Mandela.

Ce lundi, le prince Harry va prononcer à New York le discours d’ouverture de la célébration de la journée internationale Nelson Mandela à l’ONU, en compagnie de sa femme Meghan Markle.