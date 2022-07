Tuerie de Parkland en Floride en 2018 : le procès du tueur Nikolas Cruz s'ouvre ce lundi

Le procès de Nikolas Cruz, l’auteur de la fusillade dans un lycée de Parkland (Floride), qui a fait 17 morts en 2018, s'ouvre ce lundi 18 juillet après trois mois de sélection des jurés. Les avocats de l'accusé se préparent pour plusieurs mois de plaidoirie.

Peine de mort ou prison à vie ? Un procès s'ouvre ce lundi en Floride pour fixer la peine de l'auteur d'une des pires tueries en milieu scolaire aux Etats-Unis, celle du lycée de Parkland qui a fait 17 morts en 2018.

Nikolas Cruz's penalty trial set to begin https://t.co/Owlcmuy3Yk pic.twitter.com/IEvxkYAgaa — WFLA NEWS (@WFLA) July 18, 2022

plusieurs mois de procès

Reflet de l'immense émotion soulevée par ce drame, il a fallu près de trois mois pour sélectionner douze jurés, sept hommes et cinq femmes, jugés suffisamment impartiaux pour décider du sort de Nikolas Cruz, 23 ans.

Le 14 février 2018, il avait semé l'effroi à Parkland, une petite ville au nord de Miami, en ouvrant le feu avec un fusil semi-automatique dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu un an plus tôt. En octobre, il a plaidé coupable des 17 meurtres commis ce jour-là, ceux de 14 élèves et trois adultes, et de 17 tentatives de meurtre.

Son procès vise uniquement à déterminer s'il mérite la peine capitale comme le requièrent les procureurs.

Si un seul juré s'y oppose, Nikolas Cruz sera condamné à une peine incompressible de réclusion à perpétuité. Ce procès, qui devrait durer plusieurs mois, a un caractère singulier tant il est rare, aux Etats-Unis, que les auteurs de tels carnages survivent à leur attaque.

Les avocats devraient plaider «la folie»

Les audiences s'annoncent éprouvantes avec les témoignages de proches des victimes et de rescapés, ainsi que la diffusion de vidéos enregistrées par les témoins du drame.

Les avocats de Nikolas Cruz devraient plaider que leur client est atteint de troubles mentaux et rappelé qu'il a présenté ses excuses. «Je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait, j'en porte le poids chaque jour», avait-il déclaré en octobre.

L'accusation devrait insister sur la nature préméditée du crime, en s'appuyant sur une vidéo enregistrée avant le passage à l'acte. «Que commence aujourd'hui mon massacre. Que tous les enfants effrayés courent se cacher», disait-il. «Je ne suis personne, ma vie est néant et n'a aucun sens», ajoutait-il, annonçant vouloir se rendre dans son ancienne école en véhicule Uber armé d'un fusil AR-15.

Malgré ses antécédents psychiatriques et des signalements sur sa dangerosité, Nikolas Cruz avait en effet pu acheter légalement ce fusil, une version civile des fusils d'assaut.

L'un des pires massacres commis en milieu scolaire

L'attaque de Parkland était le pire massacre commis en milieu scolaire aux Etats-Unis depuis la tuerie de l'école Sandy Hook, à Newtown dans le Connecticut, en 2012 lors de laquelle 26 personnes avaient péri. Elle avait suscité une mobilisation record menée par plusieurs jeunes rescapés et par les parents de victimes.

Le 24 mars 2018, la «Marche pour nos vies» avait rassemblé 1,5 million de personnes à travers le pays, la plus grande manifestation nationale pour un meilleur encadrement des armes à feu de toute l'histoire des Etats-Unis. Malgré les espoirs des manifestants, aucune réforme législative n'avait été adoptée au Congrès, et les ventes d'armes à feu ont continué à augmenter ces dernières années aux Etats-Unis, notamment durant la pandémie de Covid-19.

Le procès de Nikolas Cruz intervient dans un pays sous le choc d'une série de fusillades sanglantes dans une école primaire (21 morts dont 19 enfants), un supermarché (10 morts, tous Afro-Américains) et un défilé de la fête nationale (7 morts). Comme à Parkland, ces bains de sang ont tous été commis par de très jeunes hommes armés de fusils d'assaut.