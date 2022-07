Etats-Unis : l'homme qui avait ouvert le feu dans un centre commercial dimanche abattu par un civil, police et NRA applaudissent

La NRA, le puissant lobby américain des armes, a félicité «l'acte courageux» d'un civil qui, avec son pistolet, a abattu un individu qui avait ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans une galerie commerciale de l'Indiana.

Une nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Dimanche soir, Jonathan Sapirman, un jeune homme de 20 ans dont le mobile reste inconnu, a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans les travées d'une galerie commerciale de l'Indiana.

Ce dernier a tué un homme de 30 ans et un couple attablé dans un espace de restauration et fait deux blessés, avant d'être abattu par Elisjsha Dicken, un client de 22 ans qui portait un pistolet sans permis comme l'y autorise depuis peu la loi locale.

«Beaucoup plus de gens seraient morts la nuit dernière si ce citoyen armé et responsable n'avait pas réagi très vite, deux minutes après les premiers tirs», a déclaré le chef de la police de Greenwood, James Ison, lors d'une conférence de presse.

Le tireur, qui semble avoir préparé ses actes puisqu'il a noyé son téléphone dans les toilettes et brûlé son ordinateur dans un four avant de passer à l'acte, disposait en effet d'un second fusil d'assaut, d'un pistolet et de nombreuses munitions, a-t-il révélé.

Le puissant lobby National Rifle Association (NRA) s'est immédiatement saisi de ce drame pour réaffirmer qu'armer la population était bon pour la sécurité publique. «Nous le redisons : la seule façon d'arrêter une mauvaise personne armée est d'armer une bonne personne», a-t-il tweeté.

Une autre association de défense du droit au port d'armes, le CCRKBA, a repris le même credo : «Nous portons des armes pour nous défendre et défendre les autres face aux criminels et aux fous», a déclaré son patron Alan Gottlieb dans un communiqué.

We will say it again: The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun.

https://t.co/grNyMOJU0g pic.twitter.com/MlwOwsbSdH

— NRA (@NRA) July 18, 2022