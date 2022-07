La Maison de Savoie au tribunal pour récupérer les joyaux conservés par l’État italien

La Maison de Savoie, qui a régné sur l’Italie au début du 20e siècle, veut récupérer ses joyaux déposés auprès de la banque d’Italie après la Seconde Guerre mondiale. Elle s’attaque donc à l’État italien, et la première audience du recours se déroule ce mercredi à Rome.

Hériter de la Maison de Savoie, le prince de Venise Emmanuel-Philibert réclame les joyaux de la couronne de sa famille, détenus à la banque d’Italie par l’Etat italien. Le procès s’est ouvert le 22 juin dernier, et la première audience de recours a lieu ce mercredi.

Le butin est estimé entre quelques millions d’euros à plus de 300 millions, a rapporté Franceinfo. La collection comprend 26 pièces (colliers, boucles d’oreilles, diadèmes ou encore des broches) incluant plus de 6.000 diamants et 2.000 perles.

«rendez-nous ce qui est à nous»

Après la Seconde Guerre mondiale, le roi d’Italie Humbert II, avant de partir en exil au Portugal après avoir collaboré avec le régime fasciste de Benito Mussolini, a déposé le 5 juin 1946 ces joyaux à la banque d’Italie.

«La seule chose que l'on demande c'est : rendez-nous ce qui est à nous», a déclaré au Corriere della Sera Emmanuel-Philibert de Savoie, l’héritier. «Ce sont des bijoux qui appartiennent à la Maison de Savoie, que mon grand-père a déposés à la Banque d'Italie pour qu'ils soient remis à qui de droit».

Selon le prince, le but de sa démarche n’est pas personnel, il souhaite «mettre ces bijoux à disposition de tous, pour les exposer comme le sont les joyaux de la Couronne d'Angleterre» a-t-il assuré au JDD.