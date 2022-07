Sri Lanka : le chef de l'opposition retire sa candidature à l'élection présidentielle

Le principal dirigeant de l'opposition au Sri Lanka, Sajith Premadasa s'est retiré de l'élection présidentielle en faveur d'un dissent du parti au pouvoir.

Coup de tonnerre au Sri-Lanka ce mardi 19 juillet. Sajith Premadasa, le principal opposant au gouvernement a renoncé à sa candidature pour l'élection présidentielle.

Quelques instants avant l'ouverture officielle des candidatures, l'homme de 55 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne souhaitait pas se présenter.

For the greater good of my country that I love and the people I cherish I hereby withdraw my candidacy for the position of President. @sjbsrilanka and our alliance and our opposition partners will work hard towards making @DullasOfficial victorious.

