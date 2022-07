Etats-Unis : le président américain Joe Biden testé positif au Covid-19

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a été testé positif au Covid-19 ce jeudi 21 juillet.

Washington se veut rassurant. Joe Biden, le président américain, «a été testé positif au Covid-19» ce jeudi et présente «des symptômes très légers», a annoncé dans un communiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

President Biden is fully vaccinated, twice boosted, and experiencing mild symptoms following a positive COVID-19 test. Read a letter from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President: pic.twitter.com/Vq9iuAfBdO

— The White House (@WhiteHouse) July 21, 2022