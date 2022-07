Guerre en Ukraine : la Russie va attaquer «d’autres pays», avertit Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alerté mercredi soir sur les intentions de Moscou. D’après lui, la Russie teste des armes destinées à attaquer d’autres pays européens.

Près de cinq mois après le début de son offensive, la Russie a élargi mercredi ses objectifs à d'autres territoires que ceux de l'est de Ukraine. Le chef d’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé mercredi davantage d'armes et de nouvelles sanctions contre Moscou. D’après lui, la Russie ne compte pas s’arrêter à l’Ukraine.

«La Russie teste en Ukraine tout ce qui peut être utilisé contre d'autres pays européens, a-t-il affirmé dans une allocution relayée notamment par le média belge 7 sur 7. Cela a commencé par des guerres du gaz et s'est terminé par une invasion à grande échelle, avec la terreur des missiles et des villes ukrainiennes brûlées».

Pour la sécurité des «familles européennes»

Le président Ukrainien a ajouté que son pays se battait pour la sécurité des «familles européennes».

De son côté, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que les objectifs de la Russie ne se limitaient plus uniquement à l'est de l'Ukraine, mais concernaient également d'«autres territoires» et pourraient encore s'étendre.

Partie à l'assaut le 24 février, la Russie avait dit vouloir se concentrer sur le bassin du Donbass, une région minière en partie contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014, après n'être notamment pas parvenue à prendre Kiev, la capitale ukrainienne.