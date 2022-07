Un ministre indien hospitalisé après avoir bu l'eau d'un fleuve sacré pour prouver qu'elle était sans danger

Deux jours après avoir bu un verre d'eau directement de Kali Bein, un ruisseau sacré à Sultanpur Lodhi, le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a été admis mardi soir à l'hôpital Indraprastha Apollo de Delhi pour des maux d'estomac.

L'inverse de ce qu'il souhaitait prouver. Le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a été admis mercredi matin à l'hôpital Apollo de Delhi après s'être plaint de douleurs abdominales. Quelques jours plus tôt, il s'était rendu à Sultanpurlodhi où il avait bu un verre d'eau du ruisseau Kali Bein.

Le but ? Montrer à la population locale que l'eau était suffisamment propre pour être consommée, rapporte The New Indian Express. En effet, le ministre s'était rendu dimanche dans la ville de Lodhi à Sultanpur pour marquer le 22e anniversaire de la rénovation d'un réservoir appelé Kali Bein.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw — Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022

Or, le sous-commissaire Ashok Kaura avait mentionné un peu plus tard aux médias que les eaux usées de nombreuses villes et villages sur les rives de Bein s'y déversent et que malheureusement il n'était pas présent au moment des faits pour déconseiller le ministre de boire cette eau.

Selon plusieurs sources, Bhagwant Mann est tombé malade quelques heures plus tard à sa résidence officielle à Chandigarh. Il présenterait de graves maux d'estomac. Il a donc été transporté par avion et admis à l'hôpital de Delhi.

Sa maladie a été gardée secrète par le gouvernement et l'administration du Pendjab a nié le séjour du ministre à l'hôpital. De même, les responsables de l'administration ont affirmé que le ministre en chef était en bonne santé.