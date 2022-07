Un homme meurt happé dans une piscine en Israël

Un homme de 32 ans a été retrouvé mort au fond d’un trou de 13 mètres qui s’était ouvert sous le sol d’une piscine de la ville de Karmei Yosef (Israël).

Un drame terrible. Klil Kimhi, un homme de 32 ans, a été happé par un gouffre qui s’est créé dans une piscine creusée d’une villa dans la commune de Karmei Yosef (Israël). Une cinquantaine de personnes ont assisté à ce drame qui a eu lieu lors d’une fête d’entreprise. Klil Kimhi a été aspiré à 13 mètres de profondeur et il n’a pas pu lutter contre le phénomène d’aspiration. Les équipes de secours ont travaillé d’arrache-pied pendant plus de quatre heures avant de pouvoir le sortir et constater son décès.

Un deuxième homme blessé

Le corps de Klil Kimhi a été retrouvé au cours d'une opération complexe qui a nécessité l'assistance de caméras accrochées aux casques des secouristes, selon les informations du média Times of Israël. Les services d'incendie et de secours ont indiqué que les recherches ont été compliquées par la crainte que des tunnels partant du gouffre ne provoquent un effondrement secondaire.

Un deuxième homme a failli être emporté, mais il a réussi à sortir. Après avoir été pris en charge par les secours, les ambulanciers ont déclaré qu’il souffrait de blessures légères au bas du corps. Un homme et sa femme, tous deux âgés d'une soixantaine d'années, sont soupçonnés d'avoir causé sa mort par négligence, ont indiqué les forces de l’ordre. Ils n’avaient pas de permis de construire pour la piscine où a eu lieu le drame à cause de la faiblesse des infrastructures.

S'adressant au site d'information Ynet, l'une des personnes qui avait assisté à la fête de la piscine a déclaré qu'il y avait six personnes qui se trouvaient dans la piscine à ce moment-là : «Quelques secondes plus tard, le sol s'est effondré... J'ai vu deux personnes disparaître», a-t-elle ajouté.